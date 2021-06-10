Спуск за горизонтом: как строят флот для Северного бассейна

Процесс строительства рыбопромысловых судов в России пока сложно назвать безоблачным. Компании вложились в новый флот, но столкнулись с финансовыми проблемами верфей и задержками реализации проектов. Какие меры могли бы помочь в этой ситуации, рыбопромышленники Северного бассейна обсудили на конференции Fishnews.

По пути переносов

Уже и руководство Объединенной судостроительной корпорации признает, что верфи поторопились с принятием столь серьезного объема заказов. При этом планы госорганов о сдаче рыбопромыслового флота звучат все менее и менее оптимистично , напомнил председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

На слуху у всей страны оказалась трагедия на заводе «Пелла» в Ленинградской области: опрокинулся траулер «Скорпион», погибли люди. Верфь сообщала, что все же намерена завершить строительство и передать судно заказчику уже в нынешнем году.

Однако заказчик – ГК «ФЭСТ» – твердо заявляет, что проект провален и от судна решено отказаться. По оценкам независимой компании, на восстановление «Скорпиона» потребуется свыше 20 млн евро, рассказал на конференции Fishnews Online исполнительный директор «ФЭСТ» Юрий Паршев.

Сумма по основному контракту составляет 33 млн евро, расходы на восстановление идут плюсом к этому финансовому объему. Даже с учетом получаемых по итогам строительства квот это очень дорого. «Мы не вытянем просто такие огромные суммы», – прокомментировал представитель «ФЭСТ».

На ленинградской верфи по заказу группы компаний строится еще одно судно того же проекта. Однако и тут все сложно. 13 июня исполняется четыре года с подписания договора с судостроителями. Но работы по второму траулеру выполнены примерно на 50%, отметил Юрий Паршев. По его мнению, для завершения заказа потребуется еще два года.

Сроки, отведенные на строительство, вновь придется продлять, заказчик согласен пойти на это, однако подозревает, что и такое решение не поможет.

«По второму судну мы готовы продолжать диалог, но, опять же, у верфи тупик, у них нет денег, они не знают, как на два года еще растянуть строительство судна, при этом не получая от нас никаких дополнительных средств», – описал ситуацию рыбопромышленник.

«Мы на 100% выполнили свои обязательства, заложенные в философию инвестпроектов: инвестировали огромные суммы в отечественное судостроение, принесли верфям свои знания и компетенции в строительстве рыбопромыслового флота, обеспечили судостроителей кадровой поддержкой. В итоге в случае первого траулера мы не получили ничего. Потеряны деньги, время, не выбраны квоты. Нужен механизм, позволяющий наделять инвестквотой компании при выполнении ими обязательств», – убежден представитель «ФЭСТ».

Финансовое состояние верфей – проблема, на которую натолкнулась реализация программы инвестиционных квот. Нереалистичные сроки выполнения заказов усугубили положение.

«Есть такая статья в Гражданском кодексе – 434.1, которая говорит о добросовестности переговоров. Когда ВСЗ нас привлекал на строительство к себе, они озвучивали сроки максимум два года», – рассказал генеральный директор ООО «УК «ФОР» Павел Балон. Задержки строительства привели судостроителей в том числе к нехватке финансов. «Любой завод, если он выполняет заказ четыре-пять лет вместо запланированных двух, столкнется с дополнительными расходами», – считает представитель компании.

В Северо-Западном рыбопромышленном консорциуме издержки, связанные с переносом сдачи флота, оценили чуть меньше чем в 500 млн рублей. Это расходы на обслуживание кредитов, взятых на строительство, это содержание специалистов для наблюдения за строительством и, конечно, обслуживание банковских гарантий, рассказал исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

Выборгский судостроительный завод, на котором строят траулеры Северо-Западный рыбопромышленный консорциум и «ФОР», нуждается в серьезных вложениях, неоднократно подчеркивали рыбопромышленники .

Остро стоит вопрос нехватки кадров в судостроительной отрасли. «С чем мы серьезно столкнулись на Северной верфи, входящей в ОСК, это именно не столько проблемы финансирования – хотя они уже появляются и у нас, – сколько проблемы кадрового обеспечения», – отметил исполнительный директор Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина Павел Кудрявин.

Положение дел в области судостроения он охарактеризовал как очень печальное. «У нас ситуация точно такая же, как и у всех. Наше судно строится с 2018 года, в этом году мы будем праздновать трехлетие с момента закладки непосредственно корпуса. И уже очевидно, что раньше, чем в следующем году, нам это судно не передадут. Возникает очень много проблем с финансированием, с поставкой импортного оборудования, с его монтажом, потому что наши верфи не способны не только его установить, смонтировать на судне, но и, как оказывается, даже обеспечить работников на самые простые операции», – перечислил проблемы Павел Кудрявин.

Что важно инвесторам

Участники программы инвестиционных квот обратили внимание на те шаги, которые помогли бы защитить права рыбопромышленных предприятий, добросовестно вложившихся в развитие отечественного судостроения. Нужно вернуться к пониманию того, что программа была запущена именно в интересах верфей, считает Юрий Паршев.

Предельные сроки, которые по законодательству отведены на строительство судов под инвестквоты, необходимо увеличить. И теми семью годами, которые уже предлагались, здесь не обойтись, отметили рыбопромышленники. «Чем дальше мы идем в рамках этой программы, тем больше сроки будут сдвигаться за счет того, что каждое следующее судно сдается позже, чем было запланировано. Соответственно, аккумулируется срок этих задержек», – прокомментировал Павел Балон.

В качестве обеспечения реализации инвестиционных проектов используются банковские гарантии. Важно снять это требование или хотя бы сокращать сумму по мере готовности судна, полагают в бизнес-сообществе. Инвестиционный проект – это вклад в ВВП России. Как минимум по первым судам серии рыбаки свои обязательства по таким вложениям уже выполнили, поэтому очень жаль, что буксует принятие постановления правительства по снижению сумм банковских гарантий, уверен представитель «ФОР».

Пока постановление не принято, инвестор фактически находится на крючке у судостроителей: бесполезно предъявлять штрафные санкции верфи. «Если штрафные санкции предъявить, верфь, по всей вероятности, остановит строительство, инвестор не уложится в срок и еще дополнительно будет вынужден заплатить сумму, которую банк выплатит государству по банковской гарантии», – озвучил причины Павел Балон.

Руководители компаний уверены, что нужно уходить от излишней зарегулированности программы. «Она не оставляет никакого простора для маневра ни рыбакам, ни верфям. То есть государство почему-то берет на себя функцию «мудрого филина», который взирает сверху и говорит, кому что нужно и как привести всех к счастью», – охарактеризовал ситуацию Сергей Несветов.

По мнению Юрия Паршева, нужно подумать над тем, чтобы у предприятий была возможность впоследствии передать или продать судно, построенное под инвестквоты. Необходимо уходить от таких ограничений для бизнеса, считает он.

И, конечно, остается вопрос дальнейшего финансового оздоровления верфей. Необходимы средства не только на их текущую работу, но и на развитие и модернизацию, иначе ни о каком развитии, рывке для судостроения говорить не приходится.

Необходимо найти ответ на стратегический вопрос: что требуется от связки рыбаков и судостроителей, заявил Павел Балон. «На сегодняшний день если сравнивать с зарубежными верфями и брать знаменитый треугольник «цена, качество и сроки», то как минимум по цене и срокам российские верфи в гражданском судостроении проигрывают иностранным конкурентам», - констатировал он. Важно на уровне государства обеспечить судостроителям поддержку, чтобы не утратить появляющиеся компетенции по строительству сложных гражданских судов и иметь возможность экспортных поставок, а не только работы на внутренний рынок, считает менеджер. Поддержать верфи можно было бы через институты развития.

Власти уже заявили о планах по второй волне инвестиционных квот , по продолжению крабовых аукционов . Но спешка здесь не нужна, настаивают в бизнес-сообществе.

Должен быть мораторий на изменения закона о рыболовстве в части методики распределения квот до тех пор, пока государство не проанализирует ошибки уже запущенных механизмов, заявил Сергей Несветов.

«Я позволю себе не согласиться с некоторыми официальными лицами, которые говорят о том, что программа инвестквот показала себя очень хорошо, опыт удачный и надо его тиражировать», – сказал он.

Говоря про новые программы, власти подчас забывают о том, что новые мощности должны быть обеспечены ресурсной базой, обратил внимание генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк. «Нигде у чиновников это не звучит, что надо посмотреть сначала, что вы будете ловить», - отметил руководитель СРПС.

Для того чтобы хотя бы частично компенсировать издержки, с которыми столкнулись предприятия, вложившиеся в обновление флота, нужно продлить до 20 лет срок, на который предоставляется право на вылов по инвестквотам , уверен Сергей Несветов.

Учитывая массовый перенос выполнения заказов рыбаков, властям логично было бы рассмотреть такие изменения, поддержал идею председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. «Это по любым критериям справедливо по отношению к тем хозяйствующим субъектам, которые вкладывают деньги в развитие рыбного хозяйства России», - подчеркнул он.

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