Рыбаки работают в состоянии «контрольной неопределенности»

Законодатели одобрили изменения по прибрежному рыболовству. Однако в целом ситуация с контролирующими органами не добавляет оптимизма малому бизнесу, рассказал председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Госдума 15 июня приняла в окончательном чтении проект закона, регулирующего прибрежное рыболовство. Вносить поправки заставили проблемы предприятий Северного бассейна: рыбаки столкнулись с претензиями пограничных органов из-за разделки улова на борту. В этих условиях было непонятно, как сохранить рыбу для доставки на берег и не получить штраф.

Объемы, которые оказались не выбраны в 2020 г., в отраслевых объединениях оценили более чем 7,5 тыс. тонн трески и пикши.

С претензиями контролеров предприятия, работающие в режиме прибрежного рыболовства, сталкивались и в прошлом. Стоит вспомнить ситуацию с перегрузами.

Сейчас правовую базу вновь меняют. Новый закон должен снять вопросы.

Но со всеми встрясками последних лет настроения у «прибрежников» упаднические, по крайней мере если говорить о небольших компаниях, отметил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

«Неизвестно, сколько пользователей теперь заявится на работу в режиме прибрежного рыболовства в следующем году», – рассказал руководитель объединения на конференции Fishnews Online.

Может статься, что даже повышающий коэффициент при расчете объемов вылова для «прибрежки» утратит свою привлекательность в свете угрозы новых претензий со стороны контролирующих органов. И судам будет спокойнее и выгоднее везти уловы на чужой берег.

Ситуация с прибрежным рыболовством заставляется задуматься о влиянии контрольной системы на рыбную отрасль в целом, резюмировал Валентин Балашов.

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