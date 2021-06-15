Новости
Изменения по прибрежному рыболовству прошли Госдуму. Фото с сайта нижней палаты парламента

Депутаты одобрили изменения для «прибрежки»

Госдума приняла закон о регулировании прибрежного рыболовства. Теперь документ должен пройти Совет Федерации и получить подпись президента.

Напомним, что в прошлом году «прибрежники» Мурманской области столкнулись с претензиями контролирующих органов из-за обработки рыбы на борту. Встал вопрос, как в таком случае обеспечивать сохранение улова для доставки на берег. В ноябре группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, призванный устранить пробел.

К третьему чтению документ серьезно трансформировался. Так, изменения вносятся не только в закон о рыболовстве, но и в закон о ветеринарии, закон о континентальном шельфе РФ, закон о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ, закон об исключительной экономзоне РФ.

Так, предложено исключить термин «рыбная и иная продукция из водных биоресурсов», заменив его на «рыбную продукцию».

Меняется определение прибрежного рыболовства. Теперь оно будет звучать так: «Прибрежное рыболовство - предпринимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, транспортировке, хранению уловов водных биологических ресурсов и выгрузке уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде и живой, свежей или охлажденной рыбной продукции в морские порты Российской Федерации, в иные места выгрузки, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом».

Предусматривается, что работе в режиме «прибрежки» на судах рыбопромыслового флота допускается производство живой, свежей и охлажденной рыбной продукции, виды которой определяются правительством РФ в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. Минсельхоз уже готовит проект такого акта правительства, сообщили представители отрасли.

Уловы и произведенная на судах продукция должны доставляться в морские порты РФ и иные места выгрузки, определенные регионами, «в целях производства рыбной продукции на производственных объектах (предприятиях), предназначенных для производства рыбной продукции на территории прибрежного субъекта Российской Федерации, и (или) продажи на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

«Мы снимаем самые серьезные барьеры и даем возможность малому бизнесу работать в прибрежном рыболовстве», - отметил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Закон был принят единогласно.

При этом когда проект рассматривался во втором чтении, депутаты сообщили о планах продолжить подготовку изменений в сфере контроля рыболовства. Разработать такой законопроект до конца года рекомендовано комитету ГД по аграрным вопросам совместно с Минсельхозом и ФСБ.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: мурманскправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбной отрасли региона нужна стратегия

Генеральный директор компании Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор компании Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia: отрасль готова показать себя

Генеральный директор группы комппаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ

Генеральный директор группы комппаний «Русский краб»

Александр САПОЖНИКОВ

Усиливаемся на всех основных рынках

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Марикультуре ДФО необходимы крупные игроки

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Виктор КРАСАВЦЕВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Виктор КРАСАВЦЕВ

О выборе проектов для новых рыбопромысловых судов

Все материалы

Крупным планом

Проект среднего краболовного судна СКС56 «Командор». Изображение предоставлено Центром технологии судостроения и судоремонта

Охотники на краба

«Марик» поможет с выбором из современной линейки установок REICH для копчения и вяления по ценам официального представительства

Marique: готовые решения для рыбопереработки

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья проанализировала, к каким результатам привело выполнение «рыбного» раздела дорожной карты ФАС. Фото пресс-службы ведомства

К чему привела дорожная карта ФАС

Средний вылов сардины на судосутки за последние четыре года поступательно увеличивался. Если в 2017 г. он составлял 2,5 тонны, то в 2020 г. – 111 тонн

Результаты пелагической путины – 2020: бочка меда и ложка дегтя

Все материалы

События

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.