Депутаты одобрили изменения для «прибрежки»

Госдума приняла закон о регулировании прибрежного рыболовства. Теперь документ должен пройти Совет Федерации и получить подпись президента.

Напомним, что в прошлом году «прибрежники» Мурманской области столкнулись с претензиями контролирующих органов из-за обработки рыбы на борту . Встал вопрос, как в таком случае обеспечивать сохранение улова для доставки на берег. В ноябре группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, призванный устранить пробел .

К третьему чтению документ серьезно трансформировался. Так, изменения вносятся не только в закон о рыболовстве, но и в закон о ветеринарии, закон о континентальном шельфе РФ, закон о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ, закон об исключительной экономзоне РФ.

Так, предложено исключить термин «рыбная и иная продукция из водных биоресурсов», заменив его на «рыбную продукцию».

Меняется определение прибрежного рыболовства. Теперь оно будет звучать так: «Прибрежное рыболовство - предпринимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, транспортировке, хранению уловов водных биологических ресурсов и выгрузке уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде и живой, свежей или охлажденной рыбной продукции в морские порты Российской Федерации, в иные места выгрузки, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом».

Предусматривается, что работе в режиме «прибрежки» на судах рыбопромыслового флота допускается производство живой, свежей и охлажденной рыбной продукции, виды которой определяются правительством РФ в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. Минсельхоз уже готовит проект такого акта правительства, сообщили представители отрасли.

Уловы и произведенная на судах продукция должны доставляться в морские порты РФ и иные места выгрузки, определенные регионами, «в целях производства рыбной продукции на производственных объектах (предприятиях), предназначенных для производства рыбной продукции на территории прибрежного субъекта Российской Федерации, и (или) продажи на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

«Мы снимаем самые серьезные барьеры и даем возможность малому бизнесу работать в прибрежном рыболовстве», - отметил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Закон был принят единогласно.

При этом когда проект рассматривался во втором чтении, депутаты сообщили о планах продолжить подготовку изменений в сфере контроля рыболовства . Разработать такой законопроект до конца года рекомендовано комитету ГД по аграрным вопросам совместно с Минсельхозом и ФСБ.

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