Комитет Совета Федерации поддержал три закона «рыбной» повестки

Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал закон по прибрежному рыболовству. Также сенаторы одобрили изменения по иностранному участию в сфере добычи водных биоресурсов и по налоговым льготам для аквакультуры.

Рассмотреть изменения законодательства по прибрежному рыболовству Совет Федерации планирует на заседании 23 июня. Перед этим поправки обсудили на профильном комитете, сообщает корреспондент Fishnews.

«Закон разрешает проводить технологические операции с выловленной по прибрежной квоте рыбой на борту судна», - прокомментировал закон первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Сенаторы поправки поддержали, но возник вопрос по подзаконной базе. Сенатор Игорь Зубарев заявил, что нужно исключить возможности обезглавливания рыбы на борту при работе в режиме «прибрежки». Иначе граница между прибрежным и промышленным ловом стирается, сказал парламентарий. «В этом случае хотя бы надо голову отрезать на берегу», - добавил он.

Комитет решил направить письмо по этому вопросу в правительство.

Кроме того, сенаторы одобрили закон, который ужесточает требования по иностранному контролю в рыбодобывающей отрасли, и изменения, предусматривающие преференции по НДС при реализации продукции рыбоводства. Эти поправки также планируется рассмотреть на заседании Совфеда 23 июня.

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