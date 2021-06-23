Индонезийских лобстеров будут растить на родине

Индонезия вновь запретила экспорт личинок лобстера. Власти страны сочли экономически целесообразным выращивать этих ракообразных в самой республике.

Министр морских дел и рыболовства Индонезии Сакти Вахью Тренггоно напомнил, что издание официального запрета на экспорт личинок было его обещанием при вступлении в должность в декабре 2020 г. Тогда глава министерства особенно подчеркнул важность производства лобстеров именно на территории республики. Более того, по его мнению, растить лобстеров нужно в тех провинциях, где личинки были пойманы, пишет индонезийский журнал Tempo.

Исполняющий обязанности генерального директора по аквакультуре Министерства морских дел и рыболовства Хаэру Рахаю обратил внимание, что лобстер - один из экспортных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Хаэру Рахаю подчеркнул, что эти ракообразные (наряду с креветкой и водорослями) являются приоритетом для индонезийской аквакультуры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее запрет на вывоз личинок лобстера был введен в Индонезии в 2016 г. Прежний министр морских дел и рыболовства Эдхи Прабово, вступивший в должность в конце 2019 г., отменил запрет. Через год чиновника арестовали по подозрению в получении взяток за выдачу экспортных разрешений на эту продукцию.

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