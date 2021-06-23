Сенаторы дали зеленый свет поправкам по «прибрежке»

Члены Совета Федерации поддержали изменения законодательства по прибрежному рыболовству. Поправки должны снять вопросы, которые возникли у пограничников к работе добывающих предприятий.

На заседании 23 июня сенаторы поддержали закон « О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает корреспондент Fishnews.

«Закон допускает при осуществлении прибрежного рыболовства на судах рыбопромыслового флота производство живой, свежей и охлажденной рыбной продукции, виды которой определяет правительство РФ в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности», - обозначил ключевой момент нового закона первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Поправки закона группа сенаторов и депутатов предложила осенью 2020 г. в ответ на проблемы, с которыми столкнулись пользователи водных биоресурсов на Северном бассейне . В третьем чтении Госдума приняла резонансный законопроект 15 июня.

Теперь изменения законодательства отправятся на подпись к президенту.

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