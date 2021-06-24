«Прибрежка» получила важные изменения, считают в «Рыбном союзе»

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации поддержали социально значимый закон о прибрежном рыболовстве, отметили в «Рыбном союзе». Это очень своевременное решение, которое устраняет почву для неоднозначных толкований законодательства, уверены в отраслевом объединении.

На заключительном заседании весенней сессии Совет Федерации одобрил изменения законодательства , регулирующие прибрежное рыболовство. Подготовленные депутатами и сенаторами изменения стали откликом на многочисленные обращения рыбопромышленных предприятий, в том числе членов «Рыбного союза», работающих в режиме «прибрежки». Напомним, что в прошлом году компании Северного бассейна столкнулись с претензиями пограничных органов при обработке рыбы на судах .

«Административные дела возбуждались в связи с неопределенностью толкования законодательства о допустимых операциях с уловами на борту судна, осваивающего прибрежную квоту. Традиционно рыболовецкие компании производили с уловами минимально допустимые операции, которые позволяли доставлять сырье на береговые перерабатывающие предприятия с соблюдением требований безопасности и качества», - напомнили о сути проблемы в «Рыбном союзе».

Принятые изменения - социально значимые, подчеркнула в беседе с корреспондентом Fishnews представитель объединения Елена Петрунина. В союзе обратили внимание на то, что важный для рыбаков законопроект был принят достаточно оперативно: рассмотрения в Госдуме он прошел чуть больше чем за полгода . Это очень своевременное решение со стороны парламентариев, подчеркнули в объединении.

Закон, который теперь отправится на подпись к президенту, предусматривает на судах, работающих в режиме «прибрежки», возможность производства живой, свежей и охлажденной рыбной продукции. Ее виды в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности должно будет определить правительство РФ.

Рыбопромысловые компании, осуществляющие прибрежный промысел, особенно в Северном бассейне, ожидают принятия постановления правительства РФ прямого действия, где будут прямо и однозначно перечислены технологические операции с уловами, а именно – обескровливание, обезглавливание, потрошение, обратили внимание в объединении.

В «Рыбном союзе» отметили, что продолжат участвовать в решении важных для прибрежного рыболовства вопросов. «Мы будем контролировать процесс подготовки подзаконной базы, в Совете Федерации создана специальная рабочая группа по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в рыбной отрасли. И безусловно, будем отстаивать интересы добросовестного бизнеса», - прокомментировала Елена Петрунина.

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