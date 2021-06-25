Евгений Мыльников: Морепродукты или фрукты? У нас нет предпочтений – сохраним и отправим всё

В Приморском крае завершается строительство первого мультитемпературного комплекса хранения. Первым этот проект должен стать и в оказании сервисных услуг с использованием современных технологий, рассказал генеральный директор ООО «Дельта-Сервис» Евгений Мыльников.

Что, если бы вопросы хранения продукции, ее оформления и отправки в любую точку мира решались в один клик? Или прямо в приложении на телефоне можно было проверить температуру в складских камерах? Команда компании «Дельта-Сервис» поставила задачу создать в Приморском крае первый мультитемпературный комплекс хранения, способный оказывать широкий спектр услуг с использованием современных сервисов. Запуск нового комплекса запланирован на начало 2022 г.

О том, как рождалась идея проекта, в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор ООО «Дельта-Сервис» Евгений Мыльников: «Мы все живем в Приморье и, как любые нормальные люди, хотим, чтобы наш край развивался и менялся в лучшую сторону. Мы решили обратить внимание на местный продуктовый рынок. Конечно, крупный портовый город и транспортный хаб в принципе не испытывает нужды в снабжении продовольствием, но вот качество устраивает не всегда».

Компания начала самостоятельно заниматься импортом фруктов со всего мира для местной розницы. Следом появилось мясное и рыбное направления. Но сразу стало ясно, что без решения вопроса правильного хранения продукции кардинально решить вопрос с повышением общего уровня качества продовольственного рынка региона невозможно.

«Конечно, для обычного холодильника, работающего на фреоне, слишком сложно и дорого выдавать реальные –30°C, необходимые для хранения отдельных видов рыб. Поэтому весь мир уже начал переходить на более современный, безопасный и экономичный хладагент – углекислый газ (СO2)», – отметил собеседник издания. Как пояснил Евгений Мыльников, такие технологии позволяют быстро и безопасно изменять температурный режим в холодильных камерах. Например, когда после хранения винограда при +5°C требуется быстро подготовить камеру для хранения креветки при –28…–30°C. «Не проблема: нажимаем кнопку, и в течение светового дня в камере холодильника устанавливается необходимая температура. Причем все эти сложные процессы по охлаждению и разморозке происходят быстро и безопасно для материалов, из которых построен холодильник. Никакой другой хладагент не способен на такое, только СO2», – подчеркнул генеральный директор компании «Дельта-Сервис».

Кроме того, переход на углекислый газ и применение технологий рекуперации тепла дают предприятию существенную экономию. Все это отражается на стоимости услуг.

Компания «Дельта-Сервис» является резидентом свободного порта Владивосток. Строительство развернулось на участке в 14 га, расположенном рядом с Артемом, городом-спутником Владивостока. Удобная логистика – близость к федеральной трассе и собственный железнодорожный тупик. Но, отмечает Евгений Мыльников, в своем проекте команда «Дельта-Сервис» делает ставку на автотранспортную логистику.

К концу 2021 г. будет запущен административно-бытовой комплекс. В планах – развитие инфраструктуры и на остальной прилегающей территории.

В строительстве комплекса использовано холодильное оборудование известных европейских брендов. По словам собеседника издания, пандемия не отразилась на сроках проекта, более того, стройка центрального объекта – здания холодильного комплекса – идет с опережением сроков.

Но современная техника – это еще не все преимущества будущего комплекса. «Когда мы в первый раз столкнулись с отправкой рыбопродукции в Европу, то оказалось, что ни один холодильник во Владивостоке, да и на Дальнем Востоке в целом, не оказывает комплекс услуг по подготовке продукции на экспорт, – обратил внимание Евгений Мыльников. – Поэтому основной идеей в нашем проекте было создать холодильный комплекс, который бы оказывал самый широкий спектр сервисных услуг, необходимых современному рынку. Между собой мы это так и назвали – «разнотемпературный МФЦ», где можно было бы получить все услуги «в одном окне».

По словам руководителя компании, сервисы будут рассчитаны как на экспортную продукцию (холодильный комплекс будет получать необходимые номера для работы на Европу и страны АТР), так и на товары для внутреннего рынка. Больше инструментов позволит дать цифровизация и онлайн-сервисы.

«Мы будем работать как с компаниями-производителями, дистрибьюторами, традиционной розницей, HoReCa, так и с физическими лицами. По мере развития планируем выходить на оказание логистических услуг 3PL, 4PL – от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров», – поделился информацией генеральный директор «Дельта-Сервис».

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