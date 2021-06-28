Илья Шестаков: О будущей программе считаем важным объявить заранее

Росрыболовство готовит документацию по продолжению крабовых аукционов, при этом задача максимально быстро запустить второй этап не стоит, рассказал руководитель ведомства Илья Шестаков.

Документация по второму этапу крабовых аукционов готовится сейчас внутри Росрыболовства. Вновь предполагается, что это будут торги с инвестиционными обязательствами, рассказал глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Большое внимание уделяется именно концептуальным вопросам: необходимо, чтобы при проведении второго этапа были учтены пробелы, проблемные вопросы, возникшие во время реализации первой стадии инвестиционной программы. Это и сроки, и объемы квот, и требования к инвестиционным объектам, и другие обязательства всех сторон», - перечислил ключевые моменты в интервью Fishnews руководитель ФАР.

При этом он отметил, что с учетом загруженности верфей и значительных текущих инвестиционных обязательств компаний нет задачи максимально быстро запустить второй этап.

«Сроки будем еще обсуждать с участниками отрасли. Но считаем необходимым объявить о будущей программе заранее, чтобы у бизнеса было больше возможностей для подготовки, планирования своих программ развития», - подчеркнул Илья Шестаков.

Текст полностью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.