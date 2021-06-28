Весной Росрыболовство анонсировало новые серьезные изменения в рыбной отрасли: продолжение программы инвестиционных квот, новые аукционы по крабу. Планируется оценить и эффективность работы пользователей участков для промысла лососей. На какой стадии подготовка всех этих процессов, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков рассказал в интервью Fishnews.

– Илья Васильевич, в апреле вы сообщили, что готовятся изменения законодательства по второму этапу крабовых аукционов. На какой стадии сейчас разработка документа? Это вновь будут торги с инвестиционными обязательствами?

- Да, предполагается, что это будут аукционы с инвестиционными обязательствами. Сейчас еще идет подготовка документации внутри Росрыболовства. Большое внимание уделяется именно концептуальным вопросам: необходимо, чтобы при проведении второго этапа были учтены пробелы, проблемные вопросы, возникшие во время реализации первой стадии инвестиционной программы. Это и сроки, и объемы квот, и требования к инвестиционным объектам, и другие обязательства всех сторон.

Учитывая загруженность верфей и значительные текущие инвестиционные обязательства компаний, нет задачи максимально быстро запустить второй этап. Сроки будем еще обсуждать с участниками отрасли. Но считаем необходимым объявить о будущей программе заранее, чтобы у бизнеса было больше возможностей для подготовки, планирования своих программ развития.

– Однозначно прозвучал посыл о второй волне инвестиционных квот. Уже выстраивается каркас новой программы? По-прежнему ли рассматривается возможность выделять квоты не только под строительство судов и береговых заводов?

- Пока вопрос стимулирования строительства заводов и других объектов береговой инфраструктуры не снимаем. То, как разворачиваются события этого года с экспортом рыбной продукции, подтверждает необходимость вмешательства государства в развитие профильной инфраструктуры. Холодильных мощностей, для того чтобы обеспечить хранение уловов, сейчас недостаточно.

Те проекты, которые ранее заявлялись, не реализованы в полном объеме. Поэтому рассматриваем, как можно применить нематериальные активы - квоты - для развития важнейшей части инфраструктуры. Но так как это новый возможный вид инвестиционного объекта, то внимательно смотрим на все составляющие программы: какие объемы выделять, какие требования к инвестиционным объектам предъявлять. Как только концепция будет готова, начнем обсуждение со всеми заинтересованными сторонами.

– Если говорить об уже работающем механизме инвестиционных квот, то компании-участницы предлагают изменения, способные сделать его более комфортным. Например, по снижению затрат на обслуживание банковской гарантии, выделению квот по мере готовности судна. Предлагается увеличить срок, на который предоставляется право на вылов по инвестквотам, до 20 лет. Какова позиция Росрыболовства по этим инициативам?

— Росрыболовство совместно с Минсельхозом России подготовило проект постановления, который предусматривает снижение суммы банковской гарантии в случае, если техническая готовность объекта инвестиций достигла не менее 80% и классификационное общество приняло не менее 70% построечных удостоверений. Такие изменения разработаны с учетом предложений участников инвестиционной программы и для снижения финансовой нагрузки на рыбаков.

Но основная мера - следующая. Проектом поправок предусматривается возможность распределения инвестиционных квот пользователю, с которым заключен договор, до 1 марта года, следующего за текущим годом. Такой механизм предложен при условии, что на 1 сентября текущего года достигнута определенная техническая готовность судна.

По увеличению сроков закрепления квот за пользователем предложения к нам пока не поступало. Но возможность введения такой, по сути, преференции, конечно, требует серьезного анализа. Сомневаюсь пока, что готовы поддержать. Но готовы рассмотреть детальные экономические обоснования такого предложения.

- На коллегии Росрыболовства вы отмечали, что нужно проанализировать эффективность работы береговых предприятий, в том числе в рамках обсуждения вопроса о выделении участков для промысла лосося. На какие критерии, на ваш взгляд, здесь нужно обратить внимание? Когда планируется проводить такой анализ: уже в этом году или ближе к срокам завершения действия договоров на участки?

- Эту работу планируем проводить совместно с региональными органами власти. Для начала надо оценить текущее состояние перерабатывающей инфраструктуры: с какой степенью загруженности работают заводы, на каком сырье, какую именно продукцию выпускают. Попробуем уже начать работу по итогам этого сезона, учитывая, что сроки договоров на рыболовные участки заканчивается в разные периоды.

То есть, подчеркну, для начала необходимо понять всю картину и уже потом ставить вопрос о введении обязательств, о внесении каких-то изменений в законодательство. Но стоит задача повышения прозрачности и эффективности отрасли, поэтому, пусть и постепенно, этот процесс предстоит пройти.

Газета «Fishnews Дайджест»

Июнь 2021 г.