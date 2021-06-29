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Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Алекс Раманаускас: Перед отраслью открылись новые возможности

При благоприятных условиях для развития переработки Россия способна занять достойное место в сегменте рыбной продукции с более высокой добавленной стоимостью, считает генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас.

В последние месяцы на площадке Fishnews развернулось обсуждение, как поддержать развитие переработки на Дальнем Востоке и на что пустить инвестиционные квоты. Только квотами здесь вопрос не решить – необходим целый комплекс мер, полагает гендиректор ООО «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас (у компании целая сеть заводов на западном побережье Камчатского края).

Пандемия коронавируса, конечно, затруднила экспорт. Но с другой стороны, открылись новые возможности для поставок продукции более глубокой переработки, считает рыбопромышленник.

«Конечно, российские производители не могут в одночасье полностью занять эту нишу, но стоит обратить внимание на потенциал, на открывающиеся перспективы. При благоприятных условиях для развития переработки Россия, думаю, заняла бы достойное место в сегменте рыбной продукции с более высокой добавленной стоимостью», - заявил руководитель компании в интервью Fishnews.

По многим позициям предприятиям, которые работают на отдаленных территориях, невыгодно выпускать продукцию с более глубокой переработкой – эффективнее делать б/г, неразделанную рыбу и т.д.

«Эти мощности по береговой переработке рыбы находятся на приличном удалении от краевых центров. Трудная логистика, сложная навигация. Доставлять все необходимое для производства и вывозить продукцию непросто. Выше стоимость столь важной для предприятий электроэнергии. При этом нужно понимать, что при выпуске продукции глубокой переработки требуется другая упаковка, необходим другой уровень подготовки персонала, другая энергообеспеченность, чем при производстве продукции с низкой степенью переработки», - отметил Алекс Раманаускас.

В итоге предприятия, которые сами осваивают квоты, обеспечивают непрерывную цепочку от промысла до переработки, не всегда могут конкурировать с производствами в средней полосе России – с более дешевыми энергоносителями, с более дешевой рабочей силой.

«Поэтому, если мы хотим развивать производства, нужна поддержка государства – чтобы были понятные стимулы выпуска продукции глубокой переработки в районах, близких к местам промысла. Для поддержки добывающих предприятий, которые занимаются выпуском такого товара, можно было бы задействовать налоговые льготы. Например, установить нулевую ставку НДС при реализации продукции глубокой переработки для промысловиков, которые решили развивать такое производство. Выпадающие доходы бюджета компенсировались бы плюсами развития отрасли», - предложил гендиректор «Витязь-Авто».

Также, уверен он, нужно на государственном уровне продвигать продукцию из российской дикой рыбы на внутреннем и внешнем рынках. «Показывать достоинства продукта, который не прошел через множество разморозок и заморозок, доставлялся от места промысла до потребителя с минимальными изменениями. Тогда и многие процессы по развитию отрасли пойдут легче», - считает собеседник «Fishnews - Новости рыболовства».

Росрыболовство заявило о планах продолжить программу инвестиционных квот. В том числе стимулировать таким образом строительство береговых заводов.

«Мне кажется, нужен комплексный подход. Должна быть программа, включающая не только стимулы в виде инвестиционных квот», - прокомментировал Алекс Раманаускас.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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