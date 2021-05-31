Судно «Русского краба» получило надежное «сердце»

На Онежском судостроительно-судоремонтом заводе в Карелии установили главный двигатель на краболов «Капитан Александров». Это головное судно серии из семи живовозов для группы компаний «Русский краб».

Главный двигатель – ключевая часть пропульсивной установки, которая обеспечивает вращение гребного вала. Для новых судов «Русского краба» выбрали среднеоборотный дизельный двигатель нового поколения марки Yanmar модели 6EY26W, изготовленный и испытанный в Японии.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе группы компаний, двигатель развивает мощность 1620 кВт при 750 об/мин, он рассчитан на работу на легком судовом топливе. Агрегат отличается компактными размерами, высокими параметрами экономичности и экологичности.

Двигатель весом 18,5 тонны поместили на штатное место в машинное отделение судна — на фундамент, спроектированный с учетом нагрузок от механизма.

Это судно проекта 5712LS станет головным в серии из семи краболовов-живовозов, которые группа компаний строит на Онежском заводе под крабовые квоты. «Капитан Александров» был заложен в июне 2020 г., его планируют ввести в эксплуатацию в 2022 г. В «Русском крабе» отметили, что работы ведутся с соблюдением контрактных сроков.

Второе и третье суда заложили в декабре прошлого года и начале февраля 2021 г. соответственно.

Также под квоты, выигранные на торгах в 2019 г., группа решила построить три краболова-процессора на Окской судоверфи в Нижегородской области (проект 5712Р).

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