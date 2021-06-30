Росрыболовство готовит пилотный проект для борьбы с браконьерской икрой

Федеральное агентство по рыболовству обсуждает с авиакомпаниями запуск новых правил перевозок гражданами красной икры с Дальнего Востока в экспериментальном режиме. Механизм прорабатывается для перекрытия каналов поставки нелегальной продукции.

Росрыболовство ведет переговоры с авиакомпаниями о запуске новых правил перевозок гражданами лососевой икры с Дальнего Востока в экспериментальном режиме, сообщил журналистам руководитель ведомства Илья Шестаков в ходе рабочей поездки в Камчатский край. Введение ограничений обсуждается для пресечения вывоза икры, полученной браконьерским путем, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

«При этом важно не допустить, чтобы не было сложностей для граждан, если продукция легальна. Например, если добыли икру в рамках любительского рыболовства», — подчеркнул Илья Шестаков.

Изначально рассматривалась возможность регулирования через оформление ветеринарного сертификата. «Но пока не нашли такой путь, чтобы для граждан он был простым, – отметил глава Росрыболовства. – Сейчас ведем переговоры: возможно, одна из авиакомпаний в порядке эксперимента ввела новые правила как требование авиакомпании».

Напомним, что в мае Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил вице-премьеру Виктории Абрамченко обращение по проблеме воздушных каналов перевозки браконьерской икры.

Лазейки доставки в авиабагаже активно используются для вывоза браконьерской продукции. Это серьезный удар по рыбным запасам страны, тем более в условиях острой проблемы с незаконной добычей лососей, отметили руководители отраслевых объединений. При этом они обратили внимание на то, что нужен механизм, который не повредит гражданам, перевозящим легальную продукцию для личных нужд.

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