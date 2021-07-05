Владморрыбпорт рассказал о перспективах

Члены Общественного совета при Росрыболовстве оценили перспективы Владивостокского морского рыбного порта. Предприятие реализует целый ряд проектов по развитию.

Владивостокский морской рыбный порт посетили члены Общественного совета при Росрыболовстве - президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, а также председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Как рассказали в компании, грузооборот ВМРП по рыбопродукции составляет 350 тыс. тонн и это лидирующие позиции в России. По итогам первой половины 2021 г. порт установил рекорд по перевалке рыбных товаров.

С учетом тенденций в сфере перевозок создан терминал по обработке рефрижераторных контейнеров на причале № 47. Владморрыбпорт реализует и другие проекты по развитию. В этом году должен быть построен холодильник на 7 тыс. тонн. Также проводится реновация существующей холодильной инфраструктуры.

Гостям также рассказали о технологиях противоковидной обработки грузов в связи с требованиями зарубежных партнеров.

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