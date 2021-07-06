Вячеслав Бычков: Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Готовящаяся стратегия по долгосрочной эксплуатации запасов палтусов – важнейший документ для ярусоловов, подчеркнул представитель профильной ассоциации Вячеслав Бычков.

Рыбацкое сообщество озабочено состоянием запасов палтусов, недоловами и переловами, отметил в интервью Fishnews представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

По мнению АЯП, в правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна группу «Палтусы» необходимо разделить на два отдельных вида - палтусов белокорого и черного. С 2018 г. объединение обращалось к регуляторам по вопросу возврата к такой практике.

«Обращение по этому поводу ассоциация направила руководителю Росрыболовства. Наша консолидированная с наукой позиция: определение ОДУ и учет вылова таких разных по биологии, экологии, величине и состоянию запасов видов, как черный и белокорый палтусы, должны быть дифференцированы. Вылов палтусов по группе идет вразрез с политикой рационального использования запасов каждого отдельного вида», - подчеркнул Вячеслав Бычков.

Он обратил внимание, что тема поднималась Росрыболовством 29 апреля, когда проект правил промысла для Дальнего Востока обсуждался с отраслевым сообществом. Руководитель ведомства Илья Шестаков предложил всем подумать над разделением группы «Палтусы» на два отдельных вида. Это очень важный сигнал, считает представитель АЯП.

Разделение по видам отражено и в проекте стратегии долговременной эксплуатации запасов палтусов Дальневосточного бассейна на период до 2040 г.

«Очень важный для нас документ, я бы сказал, ключевой, - прокомментировал Вячеслав Бычков. И мы очень благодарны регулятору за решение его подготовить.

Он принимал участие в обсуждении проекта. Вариант, который рассматривался, включал несколько важных блоков, рассказал представитель ассоциации. Это подготовка программы научно-исследовательских работ, взаимодействие с рыбохозяйственными предприятиями и объединениями, обеспечение промысла научными наблюдателями. Не остался без внимания вопрос влияния косаток на промысел.

«Опять же, необходимо отметить, что по стандартам MSC наличие официально утвержденной долговременной стратегии эксплуатации запаса является одной из существенных составляющих ответственного рыболовства, - напомнил Вячеслав Бычков. - Так что очень ждем дальнейшего рассмотрения и принятия стратегии».

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