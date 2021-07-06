- Вячеслав Борисович, большое внимание привлекло обсуждение ограничений промысла палтусов. В апреле были предложены изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна - проект вызвал много вопросов у бизнеса. Затем перед майскими праздниками Росрыболовство провело совещание - документ решили доработать.

- Да, такая встреча по правилам рыболовства у главы Росрыболовства Ильи Шестакова состоялась 29 апреля, я в ней участвовал. Конечно, нас очень сильно смутили меры регулирования, которые предлагалось предусмотреть в правилах по добыче палтусов. До этого на осеннем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета обсуждались ограничения для донных сетей, но в проект изменений включили и требования по ярусным орудиям добычи. Это и ограничения по районам и срокам промысла, и требования к времени нахождения орудий добычи в воде. Проблема застоя сетей существует, но было непонятно, почему в этот пункт добавили ярусные орудия лова, ведь ярус, когда наживки на крючке нет, не работает – это, как известно, одно из самых экологичных орудий лова.

Мы выступали со своей позицией, обратились по этому поводу и во Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ). Отметили, что промысловая обстановка и так непростая, а если ввести ограничения для ярусного промысла, потери предприятий будут огромны.

На совещании у руководителя Росрыболовства я представил наши аргументы. И в целом нас услышали. Решено было отказаться от ограничений для ярусных орудий добычи в правилах рыболовства. В нынешнем году планируется установить ограничительные меры для всех орудий добычи - это нормально, это право регулятора, которое предусмотрено статьей 26 федерального закона о рыболовстве: вводятся конкретные требования по конкретным районам и на определенный период. Такие меры являются одним из инструментов предосторожного подхода к управлению запасами в случае снижения последних. Так что хорошо, что обмен мнениями состоялся и были выработаны приемлемые решения.

Также мы говорим о том, что рыбацкое сообщество озабочено состоянием запасов палтусов, недоловами и переловами. Не первый год выступаем за радикальное снижение общего допустимого улова. Это поможет сохранить ресурс, а люди выполнят свои обязательства по освоению квот добычи. Не будет угроз недолова.

На предстоящий год видим хорошее сокращение ОДУ. По треске тоже предложено снизить разрешенный для вылова объем. Действительно, ожидается, что в будущем ОДУ трески в северо-западной части Берингова моря может быть снижен. Однако в данный момент мы считаем снижение общего допустимого улова трески преждевременным. Согласно научным прогнозам, сокращение запасов этой рыбы не будет ниже среднемноголетнего значения, и является следствием естественных причин, так как высокие запасы трески в последние годы были результатом появления урожайных поколений в 2010-2018 годы. Мы, как обладатели сертификата MSC, готовы оперативно реагировать на тревожные сигналы о состоянии ресурсов, поступающие от науки. В отношении трески пока таковых нет: динамика промысловых запасов прогнозируется с достаточной надежностью, а существующая система управления основана на предосторожном подходе и способна оперативно реагировать на любые негативные изменения.

Палтус - другое дело, здесь мы, как ответственные пользователи, приветствуем сокращение цифр.

Еще один факт, на который стоит обратить внимание. Глава Росрыболовства порекомендовал предприятиям, осуществляющим промысел донными сетями, переходить на ярусные орудия лова - как наиболее экологически безопасные.

Руководитель федерального агентства также предложил нам всем подумать над разделением группы «Палтусы» на два отдельных вида - палтусов белокорого и черного. Это очень важный сигнал, с 2018 года наше объединение обращалось к регуляторам по вопросу возврата к такой практике. Причины, почему решено было объединить два этих объекта, понятны, но мы сразу говорили о необходимости дифференциации: тогда не было бы этой мучительной работы с процентным соотношением палтусов в улове. Наука уже сейчас отмечает: в зависимости от состояния запасов эти показатели по промысловым районам придется менять, а для этого потребуется вносить поправки в правила рыболовства.

Так что разделение группы «Палтусы» на два вида - важнейшее решение.

- Вы уже отмечали, что для возвращения к практике разделения палтусов по видам потребуется серьезная организационная работа.

- Да, на первый взгляд кажется, что все достаточно просто. Приняли решение - разделили. Однако с точки зрения техники дело обстоит иначе. Регулятор может пойти двумя путями. Первое - самостоятельно выбрать механизм и поставить пользователей перед фактом. Второй подход, на наш взгляд, более корректный: добиться полного понимания важности процесса у рыбаков, выработать консолидированную позицию и реализовывать идею. И здесь потребуется сделать многое. Внести изменения в правительственное распоряжение, определяющее объекты промышленного и прибрежного рыболовства, в договоры на доли квот вылова (это, по нашему мнению, можно сделать через дополнительные соглашения с пользователями).

При определении лимитов встает вопрос: на что опираться? Базироваться на процентном соотношении, которое сейчас установлено в правилах рыболовства, на наш взгляд, некорректно. Нужно выработать методику определения долей - и это самый чувствительный момент. Ведь многим пользователям и сейчас удобно: раньше они не имели доступа к белокорому палтусу, а теперь в рамках процентного соотношения, установленного правилами рыболовства, могут добывать и его.

Нужен объективный, взвешенный подход, где-то опирающийся и на историю промысла. Если посмотреть работу предприятий по прошлым договорам, то видно, у какого какие объемы были.

Потребуется также вернуться к практике утверждения общего допустимого улова, распределения квот по пользователям отдельно по черному и отдельно по белокорому палтусам. Нужно будет внести изменения в правила рыболовства, убрав пункт про процентное соотношение объемов добычи палтусов, иначе он вступит в противоречие с новым регулированием. Выписывать соответствующим образом разрешениям на вылов.

Материалы государственной экологической экспертизы и сейчас выходят отдельно по черному и отдельно по белокорому палтусу. Так что предпосылок для сложного процесса разделения я не вижу.

- Но вы считаете, что результат такой полномасштабной организационной работы стоит того?

- Безусловно, мы настаиваем на разделении. Обращение по этому поводу ассоциация направила руководителю Росрыболовства. Наша консолидированная с наукой позиция: определение ОДУ и учет вылова таких разных по биологии, экологии, величине и состоянию запасов видов, как черный и белокорый палтусы, должны быть дифференцированы. Вылов палтусов по группе идет вразрез с политикой рационального использования запасов каждого отдельного вида.

Наше объединение не раз отмечало, что объединение видов затруднило сертификацию промысла по стандартам Морского попечительского совета. Если аудитор MSC не видит белокорого палтуса в документах, то у него сразу возникает вопрос: а каков механизм управления? На тот момент его не было вообще - потребовалось время, чтобы в правилах рыболовства появилось процентное соотношение объемов добычи. Эта ситуация снизила оценку со стороны аудиторов Морского попечительского совета. И в плане по улучшению промысла зафиксировано четко: добиваться разделения по видам палтусов.

Мы не стоим на месте в плане совершенствования промысла, многое сделано - это и правила рыболовства, и подготовка стратегии использования запасов палтусов. Дифференциация станет важным шагом на этом пути. И мы призываем всех пользователей поддержать нас.

- ВНИРО подготовил проект стратегии долговременной эксплуатации запасов палтусов Дальневосточного бассейна на период до 2040 года. 7 июля ученые планируют представить его на заседании научно-консультативного совета по камбаловым рыбам при Совете по науке Росрыболовства. Чего ожидаете от этого документа?

- Очень важный для нас документ, я бы сказал, ключевой. И мы очень благодарны регулятору, за решение его подготовить.

Я принимал участие в его обсуждении. Тот вариант, который тогда рассматривался, включал несколько важных блоков. Это подготовка программы научно-исследовательских работ, взаимодействие с рыбохозяйственными предприятиями, ассоциациями, союзами, обеспечение научными наблюдателями промысла палтусов. Отражено было и разделение группы «Палтусы» на отдельные виды. Не остался без внимания вопрос влияния косаток на промысел палтуса - важная тема погружена благодаря нашим усилиям. Опять же, необходимо отметить, что по стандартам MSC наличие официально утвержденной долговременной стратегии эксплуатации запаса является одной из существенных составляющих ответственного рыболовства. Так что очень ждем дальнейшего рассмотрения и принятия стратегии.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Июль 2021 г.