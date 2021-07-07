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Минтай, добытый на Дальнем Востоке

Прибавка сертифицированного минтая – позитив для рынка

Морской попечительский совет (MSC) и крупнейшие покупатели белой рыбы приветствовали сертификацию российского промысла минтая в Беринговом море. «Это отличная новость для рынков по всему миру», – заявил гендиректор MSC Руперт Хоус.

Сертификат, который получила Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), подтверждает соответствие тралового промысла минтая в Наваринском районе Берингова моря (Западно-Беринговоморская зона к востоку от 174-го градуса) стандартам Морского попечительского совета. Независимая сертифицирующая компания Lloyd’s Register оценила промысел по таким критериям, как состояние запасов целевого вида, степень воздействия на окружающую среду и эффективность системы управления рыболовством.

Как сообщили Fishnews в российском представительстве MSC, в результате общий объем сертифицированного минтая, который добывают предприятия АДМ, увеличится на 300 тыс. тонн и вместе с минтаем, вылавливаемым в Охотском море, составит 1,2 млн тонн. На эти промыслы приходится свыше 65% совокупного вылова минтая в России.

Генеральный директор MSC Руперт Хоус поздравил ассоциацию с этой важной вехой. «Предприятия, занимающиеся промыслом минтая в западной части Берингова моря, на протяжении многих лет работали над получением сертификата MSC. В связи с этим были реализованы необходимые улучшения промысла, позволяющие продемонстрировать соответствие стандарту рыболовства MSC», – подчеркнул он, добавив, что этот путь совершенствования продолжится и в рамках программы MSC.

«Получение MSC-сертификата для АДМ сопровождается четырьмя условиями, прогресс в выполнении которых должен подтверждаться независимыми аудиторами на протяжении всего срока действия сертификата. Эти условия связаны с дальнейшим регулированием мер по прилову нецелевых видов», – напомнил руководитель организации.

По его словам, MSC-сертификация обеспечивает самую надежную гарантию экологической ответственности рыбного промысла. «Эта сертификация и прослеживаемость на протяжении всей производственно-сбытовой цепочки позволят маркировать минтай, полученный в рамках этого промысла, лейблом MSC, демонстрирующим покупателям, что эти морепродукты поступили от рационально управляемогорыбного промысла. Это отличная новость для рынков по всему миру», – заключил Руперт Хоус.

Пополнение на рынке сертифицированной белой рыбы приветствовал и ведущий европейский производитель замороженных продуктов Nomad Foods – крупнейший в мире покупатель MSC-сертифицированного минтая.

«Мы приветствуем сертификацию промысла минтая в западной части Берингова моря в соответствии со стандартом MSC и считаем это событие еще одним важным шагом на пути к тому, чтобы всё больше предприятий рыбной отрасли по всему миру улучшали свои принципы работы, так чтобы мы могли обеспечивать потребителей рыбной продукцией от экологически ответственных промыслов», – заявил директор по закупкам Nomad Foods Стюарт Каборн.

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