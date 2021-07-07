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Свежевыловленный минтай

АДМ получила MSC-сертификат на беринговоморского минтая

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) успешно завершила оценку тралового промысла минтая в Беринговом море на соответствие стандартам MSC. Уже в этом сезоне на рынок может дополнительно поступить более 300 тыс. тонн сертифицированного минтая.

6 июля на сайте Морского попечительского совета (MSC) появилось итоговое сертификационное решение о признании российского промысла минтая в Беринговом море устойчивым и хорошо управляемым. Подходы к прогнозированию запаса в этом районе и система регулирования и контроля рыболовства получили оценку выше 90%, что соответствует лучшим мировым промыслам.

«Западно-Беринговоморская зона – второй по значимости промысловый район Дальневосточного бассейна. В 2021 г. общий допустимый улов минтая в этом районе установлен в объеме 415 тыс. тонн, из которых 73% приходится на участников АДМ», – рассказал Fishnews президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, отметив, что сертификация будет способствовать решению государственной задачи по наращиванию выпуска продукции глубокой переработки.

По словам Алексея Буглака, получение сертификата практически в начале сезона активного промысла в Беринговом море крайне важно, особенно в связи с локдауном в Китае и фактической остановкой поставок мороженого минтая в КНР. «Предприятия смогут сфокусироваться на выпуске филе и фарша минтая морской заморозки, которые пользуются повышенным спросом на российском и внешнем рынках», – отметил глава АДМ.

Для успешной сертификации ассоциация провела серьезную подготовительную работу. В соответствии с принятой в 2019 г. программой АДМ выполнила ряд научно-исследовательских проектов, провела исследования для оценки влияния тралового промысла на морских млекопитающих и птиц. Важным элементом этого процесса стало увеличение количества научных наблюдателей, которые ведут мониторинг промысла и собирают био-статистическую информацию об уловах минтая и прилове нецелевых видов водных организмов.

«По итогам 2020 г. мы увеличили покрытие промысла до 10% и подтвердили независимыми исследованиями, что траловый лов не оказывает негативного воздействия на морских птиц и млекопитающих Берингова моря», – подчеркнул Алексей Буглак. Он добавил, что эта работа будет продолжена и после сертификации.

АДМ уже разработала план дальнейшего улучшения промысла, в рамках которого будет проведена серия исследований о влиянии промысла на птиц. Кроме того, ассоциация совместно с Тихоокеанским филиалом ВНИРО и другими научными организациями будет развивать программу наблюдателей, а также инвестировать в проекты по модернизации пелагического трала для повышения селективности лова.

Ассоциация добытчиков минтая многие годы ведет системную работу по повышению устойчивости промысла и расширению MSC-сертификации российского минтая. В 2018 г. успешно прошел повторную оценку промысел минтая в Охотском море. В марте текущего года сертификат получил промысел в Восточно-Сахалинской подзоне. В сентябре планируется завершить сертификацию промысла восточно-камчатского минтая в Северо-Курильской зоне и Петропавловско-Командорской подзоне.

«Эта работа строится на последовательной позиции членов нашего объединения, соблюдении правил рыболовства, поддержке научных исследований и программы наблюдателей, а также нашей внутренней установке на постоянное совершенствование практик, используемых на промысле. Кроме того, мы взаимодействуем с Всемирным фондом дикой природы», – отметил Алексей Буглак.

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