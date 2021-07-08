Из портов Сахалинской области уберут «мертвый флот»

Акватории портов на Сахалине и Курилах предстоит очистить от нескольких десятков затонувших кораблей и их останков. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Лимаренко.

Ответственными назначены региональные министерство транспорта и министерство экологии, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области.

«Необходимо привести в порядок акватории. Это вопрос как безопасности мореплавания, так и экологии. В регионе уже проводится инвентаризация затопленных судов. Процесс их утилизации будет значительно ускорен, как только соответствующий порядок будет принят федеральными ведомствами», – отметил Валерий Лимаренко на рабочем совещании.

Накануне утилизацию затопленных на Дальнем Востоке судов обсудила с губернаторами заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. «Мы уже провели первичную инвентаризацию судов, разобрались с юридическими конструкциями, приступили к демонтажу многих кораблей. Результаты есть, особенно это видно по работе в Сахалинской и Магаданской областях и в Камчатском крае», – обратила внимание Виктория Абрамченко.

«В акватории, прилегающей к Корсакову, около десятка затопленных судов. В прежние годы в муниципалитете пытались решать эти вопросы. И с привлечением бизнеса надводную часть судов, которую можно было забрать в качестве металлолома, срезали. А все остальное так и остается в воде, - рассказал мэр Корсаковского городского округа Александр Ивашов. - Причем это все лежит в том месте, где планируется основная набережная города и порт для маломерных судов. Кроме того, нельзя забывать о вопросах экологии. Поэтому для нас это очень актуально».

По поручению Виктории Абрамченко регионы Дальнего Востока совместно с Минтрансом, Минприроды и Минфином создадут единую базу затопленных кораблей. Зампред сообщила, что законопроект, согласно которому собственник судна несет ответственность за утилизацию, уже внесен в правительство. Его рассмотрение в Госдуме планируется осенью.

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