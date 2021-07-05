Затонувшие суда внесут в единый реестр

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила создать единую базу затопленных судов – с указанием их собственников и планами по утилизации. Помимо расчистки акваторий нужно предотвращать появление «кладбищ кораблей», подчеркнула зампред правительства.

Очистка морских портов от затонувших кораблей вновь стала темой совещания, которое заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко провела с дальневосточными регионами. Вице-премьер напомнила, что после поездки главы правительства Михаила Мишустина в ДФО начата работа по устранению так называемого кладбища кораблей.

«Проблема копилась десятилетиями. Почему-то было принято считать затопление корабля нормальным видом утилизации, но это недопустимо. Сейчас в штабном режиме регионы вместе с профильными ведомствами и бизнесом работают над ликвидацией этой проблемы», – рассказала Виктория Абрамченко.

По ее словам, лидерами в этом направлении являются Магаданская область, Камчатский край и Сахалинская область, где «уже есть видимые результаты». «Это важная работа и для экологии территорий, и для целей экономического развития, повышения их туристского и рекреационного потенциала, обеспечения надлежащего судоходства и рыболовства», – подчеркнула вице-премьер.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, полная инвентаризация затонувших судов проведена в бухте Нагаева Магаданской области. Утилизацию четырех из них планируется завершить в сентябре. В Авачинской бухте Камчатского края подсчитано 84 судна, начаты работы по демонтажу и ликвидации бесхозных объектов.

В ходе совещания Виктория Абрамченко поручила Минтрансу составить перечень приоритетных брошенных объектов, у которых нет собственника и для ликвидации которых требуется финансовая поддержка федерального бюджета. Если собственник известен, то он должен нести ответственность за утилизацию затопленного имущества.

«Наряду с расчисткой водных объектов необходимо вести профилактическую работу, не допускать подобного захламления, создавать систему, при которой кладбища кораблей просто не смогут появиться», – отметила вице-премьер. По ее словам, в правительство уже внесен законопроект, который обязывает судовладельца нести полную ответственность за свое имущество и правильную его утилизацию.

«Например, в Приморском крае более 26 затопленных судов имеют конкретных собственников. Они сами должны поднимать корабли, а не перекладывать финансовое бремя на плечи налогоплательщиков. Планируем, что закон будет внесен в Госдуму осенью этого года», – сказала Виктория Абрамченко.

Она поручила администрациям регионов вместе с Минтрансом, Минприроды и Минфином создать единую базу затопленных кораблей с информацией о характеристиках объектов, собственниках судов и планами по утилизации. Вице-премьер уточнила, что такой реестр должен вестись без сложных бюрократических процедур, в упрощенном виде.

Кроме того, профильным ведомствам поручено создать единую базу наиболее эффективных решений по утилизации судов. Цель – оптимизация расходов бюджета и распространение лучшего опыта на разные территории.

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