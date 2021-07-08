В Якутии опробуют товарное выращивание форели

Чернышевский рыбоводный завод в Республике Саха (Якутия) начал эксперимент по выращиванию форели. Минэкологии региона подчеркнуло, что эта рыба предназначена не для искусственного воспроизводства, а для продажи населению.

В садки заселили первую партию молоди форели навеской по 2 г, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. Планируемый цикл выращивания – 3 года. Предполагается, что ко времени продажи каждая форель будет весить более килограмма.

По информации министерства, государственный Чернышевский рыбоводный завод является преемником Вилюйского рыбозавода, построенного в начале 1970-х гг. после ввода в эксплуатацию первых агрегатов Вилюйской ГЭС. Завод был создан для компенсации ущерба водным биоресурсам.

С 2016 г. на предприятии начали реконструкцию и капитальный ремонт цехов, было закуплено новое оборудование. В сентябре 2020 г. завод расширил свою деятельность и впервые за всю историю Якутии основал садковое хозяйство. Садковая линия площадью 324 кв. м была установлена на Светлинском водохранилище. Она предназначена как для содержания ремонтно-маточного стада, так и для товарного выращивания рыбы.

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