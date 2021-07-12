Показать рыбу во всей красе

На площадках производственно-распределительного центра холдинга «Норебо» в Клину рыбу и морепродукты готовят для розничной продажи. При этом особое внимание уделяется качеству продукции, рассказали специалисты.

«Норебо» приобрел логистический центр в Подмосковье четыре года назад. Такое решение было принято, чтобы усовершенствовать доставку качественной рыбной продукции до отечественного потребителя, отметил заместитель директора управляющей компании «Норебо» Сергей Сенников.

Сначала новая площадка использовалась как транспортно-распределительный центр. Однако практически сразу холдинг заявил и о готовности развивать производственное направление. Эти планы были реализованы через пару лет: первую продукцию выпустили в октябре 2019 г.

Площадку используют для хранения мороженой рыбной продукции, которую флот «Норебо» выпускает под брендами Glacialis и Ocean Spirit (они рассчитаны на оптовые продажи), и продукции, которую производит фабрика в Мурманске, на берегу Кольского залива. В цехах подмосковного центра ее готовят для доставки в магазины – формируют порции для розницы, упаковывают. На продажу в торговые сети рыба и морепродукты отправляются под брендом Borealis. В год через комплекс проходит с учетом оптовых партий около 30 тыс. тонн.

Всего здесь три цеха – заготовительный, креветочный и фасовочный. На первом участке поступившее сырье освобождают от транспортной упаковки, готовят к подаче для выпуска розничной продукции. «Это сырье с береговой фабрики – сейчас на линии будет треска, – рассказывает директор по производству Мария Насонова. – Делим продукцию на мелкие порции, навеска производится по заказу оптового или розничного отдела. Сейчас распиливаются блоки по 150 грамм».

Тут же нам показывают подготовку к подаче на линию кальмара. В составе группы «Норебо» – крупнейшие предприятия, ведущие промысел на Дальнем Востоке и на Северном бассейне. Самостоятельное обеспечение сырьем позволяет полностью контролировать процесс и качество продукции от вылова до прилавка.

Гарантировать качество помогает бережное отношение к рыбе при добыче и производственных операциях на судах. Установлены ограничения по объему улова в трале, чтобы сырец не давился. Четко регламентировано время на обработку и заморозку. Обо всем этом рассказывают специалисты холдинга во время экскурсии по производственно-распределительному центру.

После заготовительного цеха отправляемся в креветочный. Его запустили в 2020 г. Через это производство пролегает путь к потребителю северной креветки, добытой флотом «Норебо», – богатого витаминами и микроэлементами морепродукта.

Сначала креветка попадает на вибростол для просеивания усов. Затем домораживается до температуры минус 30 градусов. Креветка – весьма нежный продукт, она быстро отепляется, поэтому на протяжении всего технологического процесса необходимо обеспечивать максимально низкую температуру.

После домораживания следует глазировка, и креветка попадает уже на линию упаковки. На каждой пачке – номер партии, зона вылова, показывает Мария Насонова. Таким образом обеспечивается прослеживаемость, чтобы потребитель легко мог получить информацию о продукте.

Доморозка осуществляется с помощью фризера OctoFrost. «Такое оборудование – единственное в России, сделано под заказ для нашего производства», – объясняют специалисты.

Современное оснащение используется и в фасовочном цехе. На линии Mondini выпускается замороженная продукция в skin-упаковке – холдинг называет себя пионером в применении этой технологии для продукции из морской рыбы в российской рыбной промышленности.

Skin-упаковка облегает продукт деликатно, как вторая кожа. Она надежно защищает рыбу от негативного воздействия окружающей среды. И при этом кажется абсолютно незаметной: товар представляется перед покупателем во всей красе.

Показали нам и работу термоформовочной линии. Машина сама формирует пакет, выдавливает на ту глубину и ширину, которые необходимы. Производительность линии – 30 упаковок в минуту.

Затем вакуумированная упаковка поступает в горизонтальную упаковочную машину, где внутренний пакет обертывается внешним. «Технология double pack обеспечивает герметизацию двойного уровня», – обращают внимание на предприятии. Такая двойная упаковка – залог максимально бережного отношения к продукту на всем протяжении хранения и транспортировки.

Для того чтобы ничто не искажало вкус и внешний вид продукции, требуется до мелочей просчитывать и тщательно выстраивать процессы производства и упаковки. Продукция Borealis изначально запускалась на рынок в высоком ценовом сегменте, но это требует и соблюдения особых принципов качества, отметили в «Норебо». Сырье и продукция проходят несколько этапов контроля, значение имеет всё – вплоть до укладки продукта в лотке.

При этом предприятие максимально автоматизировано. Например, применяется автоматическая машинка заклейки коробов. На многих производствах эта работа выполняется вручную, но на площадке в Клину специальное оборудование позволяет сделать процесс более быстрым и удобным.

Производство «Норебо» в Подмосковье достаточно молодое, предприятие продолжает модернизироваться. Так, осенью планируется установить еще одну термоформовочную линию.

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