Брошенным судам готовят два федеральных закона

На заседании 15 июля правительство рассмотрит два законопроекта об утилизации затонувших судов. Документы касаются порядка и сроков удаления «подводного флота», ответственности его владельцев.

На рассмотрение правительства представят проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (в части установления порядка удаления затонувшего имущества). Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, документ направлен на совершенствование порядка удаления затонувших судов. В том числе предполагается ввести запрет на затопление судов, определить сроки их удаления и установить требования о страховании или ином финансовом обеспечении ответственности за удаление «подводного флота».

Кроме того, планируется обсудить законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Он предполагает установление административной ответственности для собственников затонувших судов за затопление судна, несоблюдение требований об обязательном страховании ответственности за удаление затонувшего судна, несоблюдение требований по его удалению.

Напомним, подготовить нормативную базу для решения проблемы брошенных судов поручил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки на Дальний Восток в августе 2020 г. Предполагалось, что до 15 сентября прошлого года профильные федеральные ведомства подготовят и внесут в правительство ряд правовых актов. В марте 2021 г. года премьер поторопил исполнителей: оказалось, что задачи выполнены лишь частично.

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