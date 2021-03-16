Премьер поторопил законопроект об утилизации «подводного флота»

Правкомиссия по развитию Дальнего Востока указала на невыполнение поручений по причалам и утилизации затонувших судов в магаданском порту. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от ведомств усилить дисциплину и контроль за соблюдением сроков.

Поручения, данные председателем правительства по итогам поездки в ДФО в августе 2020 г., спустя семь месяцев оказались выполнены только частично. На это указали участники совещания, которое Михаил Мишустин провел 15 марта с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, в ходе совещания особое внимание было уделено поручениям, не выполненным в установленный срок. В их числе вопрос инвентаризации гидротехнических сооружений в морских портах Дальневосточного бассейна и Восточной Арктики, закрепленных за Нацрыбресурсом, и передачи причалов магаданского порта в пользование региону.

Еще одно поручение, по которому сорваны сроки, касается внесения в Госдуму законопроектов, регулирующих вопросы подъема и утилизации затонувших судов. Как ожидается, изменения в законодательстве повысят ответственность собственников затонувшего флота и создадут условия для расчистки акваторий.

«Нужен строгий контроль за тем, чтобы все работы по реализации программ и проектов велись в четко определенные для них сроки, – обратился к участникам совещания Михаил Мишустин. – В вопросах исполнительской дисциплины на всех уровнях должен быть наведен порядок. Прошу руководителей профильных ведомств оперативно разработать и представить соответствующие предложения».

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