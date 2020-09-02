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На брошенные суда премьер-министр Михаил Мишустин полюбовался в Магаданском морском порту. Фото пресс-службы правительства РФ

Ведомства подготовят решения по «подводному флоту»

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по решению вопросов с подъемом затонувших судов. Предусмотрена разработка ряда правовых актов и дорожной карты.

На проблему брошенных судов председатель правительства Михаил Мишустин обратил внимание в ходе августовской рабочей поездки на Дальний Восток. В частности, в Магаданском морском порту.

«Это разве на порт похоже? Это на кладбище кораблей похоже. Это очень грустно», - констатировал премьер-министр. Один из рыбопромышленников подтвердил, что затоплено порядка 30 брошенных судов, которые грозят экологической катастрофой.

Как сообщает корреспондент Fishnews, задачи по «подводному флоту» вошли в перечень поручений по итогам поездки. Так, руководители Минтранса, Минприроды, Минфина, Минюста должны до 15 сентября «с учетом ранее данных поручений правительства Российской Федерации» внести в правительство ряд проектов правовых актов. Предусмотреть нужно:

- обязательство собственников затонувших судов в 3-месячный срок поднять их за собственный счет;

- признание по истечении этого периода судна бесхозяйным и поднятие его уполномоченными органами с последующим возмещением расходов за счет собственника;

- усиление ответственности собственников затонувших судов, в том числе финансовой, за нарушение срока по подъему;

- механизм финансирования подъема и утилизации затонувших судов за счет субсидий, предоставляемых на конкурсной основе.

Также Минтрансу и Минфину поставлена задача с участием Минприроды, Минобороны, Росимущества, Госкорпорации «Роскосмос», органов исполнительной власти дальневосточных регионов до 30 сентября внести в правительство проект дорожной карты по подъему и утилизации затонувших в ДФО судов. Нужно определить источники финансирования таких работ и сроки их исполнения.

В качестве соисполнителей в обоих поручениях указаны заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко и вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, поручение по «подводному флоту» давал и предыдущий премьер-министр Дмитрий Медведев - в августе 2017 г. Минтранс и Минприроды должны были до ноября 2017 г. подготовить предложения по порядку очистки водных объектов от затонувших плавсредств с их последующей утилизацией.

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  • На брошенные суда премьер-министр Михаил Мишустин полюбовался в Магаданском морском порту. Фото пресс-службы правительства РФ
  • Премьер-министр Михаил МИШУСТИН в Магаданском морском порту. Фото пресс-службы правительства РФ
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