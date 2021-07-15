Холодильный комплекс XXI века заработает в Приморье в 2022 году

Безопасные технологии холода и широкий спектр сервисных услуг станут доступны клиентам нового холодильного комплекса в Приморском крае. Сдача объекта запланирована на первый квартал 2022 г.

Проект реализует ООО «Дельта-Сервис» – резидент свободного порта Владивосток. В компании отмечают, что с завершением строительства и запуском в строй всех объектов мультитемпературного холодильного комплекса собственники и покупатели продукции получат доступ к новому уровню качества и сервиса в сфере логистических услуг в регионе.

Идея проекта сформировалась с учетом собственного опыта компании: изначально «Дельта-Сервис» создавалась как самостоятельная коммерческая структура, зарабатывающая с продажи продуктов оптом и в розницу. Поэтому и подход к вопросу был с точки зрения владельца и отправителя груза. «На первом же этапе стало очевидно: ни один холодильник во Владивостоке, да и на Дальнем Востоке в целом, не оказывает комплекс услуг по подготовке продукции на экспорт», – обрисовал ситуацию генеральный директор фирмы Евгений Мыльников.

Услуги и аудитория

Основные цели и задачи, которые призван решить новый логистический проект в Приморском крае:

- качественное хранение широкого ассортимента продуктов: замороженные рыба и морепродукты, мясо, свежие фрукты и др.;

- оказание комплекса сервисных услуг для современного рынка: хранение, продажа и доставка продукции в точку реализации или потребления, управление заказами, подготовка продукции к отправке (в том числе переупаковка, фасовка и т.д.), экспорт в страны АТР и ЕС, отслеживание движения товаров и т.д.;

- развитие и повышение качества логистических услуг на Дальнем Востоке.

Аудитория – компании-производители, дистрибьюторы и трейдеры, розничные торговые сети, HoReCa, физические лица.

Технологии

Сохранить идеальное качество товара позволят современные технологии холодопроизводства. Необходимый температурный режим в мультитемпературном холодильном комплексе будет обеспечивать безопасный и экономичный хладагент – углекислый газ (СO2). В проекте использовано оборудование европейских производителей: Bitzer (Германия), Alfa Laval (Швеция), Danfoss (Дания).

Нынешний проект станет первым на Дальнем Востоке холодильным комплексом, работающим на СO2 .

Сервисы

Другая отличительная черта проекта – оказание широкого спектра сервисных услуг по типу «одного окна».

Отправка на экспорт. После запуска нового мультитемпературного холодильного комплекса компания «Дельта-Сервис» намерена пройти процедуры сертификации и получения необходимых номеров для работы с рынками стран АТР и Евросоюза. Это позволит подготавливать и отправлять продукцию клиентов с холодильного комплекса напрямую за рубеж, минуя дополнительные перегрузы, переоформления и т.д.

Внутренний рынок. Широкий спектр полезных сервисов – от хранения товара и управления заказами до сбора и доставки продуктовой корзины конечному потребителю – будет доступен всем клиентам компании. Больше инструментов позволят дать цифровизация и онлайн-сервисы.

Доставка будет осуществляться как собственным автопарком по территории Приморского края, так и с привлечением транспортных компаний для перевозок на дальние расстояния.

По мере развития компания планирует выходить на оказание логистических услуг 3PL, 4PL.

Сдача нового холодильника запланирована на первый квартал 2022 г., но есть предпосылки, что объект будет запущен раньше срока, отмечают в компании «Дельта-Сервис».

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