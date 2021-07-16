Рацион заключенных разнообразят рыбой

Росрыболовство и ФСИН договорились о сотрудничестве для обеспечения исправительных учреждений отечественной рыбной продукцией. Кроме того, предполагается создание новых производств для трудоустройства осужденных.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на обеспечение продовольственной безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы. Предполагается, что для этого будут сформированы стратегические запасы продовольствия, куда будет входить и рыбная продукция отечественного производства.

Соглашение предусматривает создание новых производств на территории исправительных учреждений для трудоустройства осужденных. А также организацию рабочих мест для людей, отбывающих наказание в виде принудительных работ в исправительных центрах, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Напомним, рыбаки не раз предлагали для увеличения потребления рыбной продукции внутри страны использовать госзакупки, в том числе для нужд школ и детских садов, армии, исправительных учреждений. Но инициатив по использованию труда заключенных со стороны бизнеса пока не выдвигалось.

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