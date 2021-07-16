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Переработка минтая на российском предприятии

Рыбаки рассчитывают на решение вопросов с транзитом через Корею

По информации Россельхознадзора, корейская сторона выразила готовность согласовать предложенный российскими коллегами механизм оформления рыбопродукции для дальнейшей отправки в КНР. Это необходимая мера, которая поможет поставкам, отметил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Напомним, что вопросы транзита российской рыбопродукции через Южную Корею в Китай обсудили специалисты Россельхознадзора и корейского Министерства морских дел и рыболовства. Российский бизнес видит в достигнутых представителями двух стран договоренностях позитивный сигнал для экспортеров.

В конце мая этого года поставки рыбопродукции в порты КНР через корейский порт Пусан серьезно усложнились, напомнил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

«Теперь для оформления экспорта китайские власти требуют «сертификаты здоровья», выданные уполномоченным органом Республики Корея. Получение корейского «сертификата здоровья» занимает сейчас около двух-трех недель. Все это время российские предприятия несут вынужденные расходы на оплату хранения, таможенной пошлины и услуг посредников. Усложняет ситуацию и то, что в большинстве случаев на момент оформления российского сертификата конечные покупатели рыбопродукции в КНР неизвестны, реализация ведется по спотовым контрактам», - обрисовал ситуацию руководитель АДМ.

В конце июня объединение в своем обращении в Россельхознадзор просило при разработке проекта трехстороннего транзитного сертификата предусмотреть возможность изменения или уточнения получателя продукции в КНР уже после прибытии продукции в Пусан - непосредственно при оформлении корейского «сертификата здоровья». В ассоциации также обращают внимание на важность налаживания эффективной системы возврата продукции.

«Результаты прошедших переговоров Россельхознадзора с уполномоченными органами Кореи еще раз подтверждают, что российский регулятор с большим вниманием относится к предложениям рыбаков и предпринимает все необходимые меры для стабилизации ситуации с поставками рыбопродукции в страны Азии», - заявил Fishnews Алексей Буглак.

Учитывая объективно сложную ситуацию с российским экспортом рыбопродукции, согласование трехстороннего транзитного сертификата - необходимая мера, которая позитивно скажется на внешней торговле рыбопродукцией, уверены в АДМ. Особенно важно, что это происходит сейчас - в период лососевой путины - когда нарастает необходимость высвобождения холодильных мощностей на Дальнем Востоке. Кроме того, часть лососевых традиционно идет в Китай. Актуальность вопроса сохранится и в будущем - позднее начнется пелагическая путины с ее позитивными прогнозами по вылову. Затем последует сезон Б минтаевой путины, напомнил президент ассоциации.

«Так что итоги переговоров Россельхознадзора и Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея - очень хорошая новость для всех рыбаков.

Российская рыбная отрасль продолжает учиться жить в новых логистических реалиях, потребуется время, чтобы отладить новые цепочки поставок, и в этом вопросе очень важно содействиеРоссельхознадзора», - подчеркнул Алексей Буглак.

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