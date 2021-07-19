Субсидии поддержат судостроение на Дальнем Востоке

Постановление правительства о субсидиях для заказчиков краболовного флота начало свою работу – компенсация затрат станет хорошей поддержкой для компаний, инвестировавших в развитие судостроения на Дальнем Востоке, прокомментировал президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Правительство распорядилось выделить в 2021 г. Минпромторгу средства из резервного фонда по линии поддержки строительства краболовного флота на Дальнем Востоке. Предусмотрено направление на эти цели более 240,3 млн рублей. Согласно распоряжению, компенсироваться должны затраты на строительство одного судна.

«Таким образом, постановление о субсидиях для компаний, решивших разместить заказы на дальневосточных верфях, включилось в работу: предусмотрено финансирование на этот год», – заявил Fishnews президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Руководитель объединения напомнил, что для получения субсидии рыбаки должны будут заключить специальное соглашение с Министерством промышленности и торговли и в дальнейшем получателю субсидии необходимо соблюдать условия предоставления господдержки – использовать построенное судно для рыболовства, содержать его в технически пригодном состоянии до конца срока действия договора на доли квот.

Напомним, на Дальнем Востоке размещен целый ряд заказов на строительство промысловых судов под крабовые квоты, купленные на аукционах. Законодательство о квотах добычи крабов в инвестиционных целях не содержит прямого требования размещать постройки флота в ДФО. Поддержать такой выбор площадок государство решило через механизм субсидирования. Размер компенсации рассчитан как 20% стоимости заказа, но не более 340 млн рублей.

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