Краба Карского моря готовят к аукциону

Минсельхоз подготовил изменения в перечень объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. В промысел готовятся ввести краба-стригуна опилио Карского моря.

Проект приказа Минсельхоза опубликован на портале regulation.gov.ru. Как сообщает корреспондент Fishnews, часть вод Карского моря отнесена к Северному бассейну, в связи с этим дополняется соответствующий перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается ОДУ.

Допустимый улов планируется установить по крабу-стригуну опилио Карского моря. Это новый объект. Доли квот для его промысла планируется распределить на аукционе уже в нынешнем году, сообщил на июльском брифинге руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В перечень «одуемых» планируется включить объект, который ранее осваивался в режиме возможного вылова, — северную креветку Баренцева моря.

Ряд видов водных биоресурсов вошли в Красную книгу РФ, в связи с этим их планируется исключить из списка — это озерный лосось на Северном бассейне, каспийский тюлень, сибирский осетр в Западно-Сибирском бассейне и Восточно-Сибирском бассейне (за исключением реки Лена).

Из перечня «уйдут» рыбец, лещ, густера, плотва, толстолобики, раки в Цимлянском водохранилище (в границах Ростовской и Волгоградской областей), тарань и раки в Веселовском, Усть-Манычском и Пролетарском водохранилищах на территории Ростовской области.

«Тарань — проходная форма плотвы, в Цимлянском водохранилище не обитает. Кроме того, тарань выведена из перечня ОДУ в пресноводных водоемах для всех субъектов Российской Федерации в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне», — отмечено также в пояснительной записке к проекту. Предложены и другие изменения.

Напомним, что список видов водных биоресурсов, для которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ), утвержден приказом Минсельхоза России от 1 октября 2013 г. № 365. Добыча «одуемых» объектов осуществляется по квотам.

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