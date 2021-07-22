Монголия может увеличить закупки российской рыбы

Россия и Монголия договорились развивать сотрудничество в области рыбного хозяйства и торговли рыбой. В частности, предложено расширить поставки из РФ.

Основные направления и перспективы взаимодействия обсудили руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и чрезвычайный и полномочный посол Монголии Даваа Дуламсурен. Встреча прошла в федеральном агентстве.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, Илья Шестаков предложил оказать консультационную поддержку в области аквакультуры рыбоводным предприятиям Монголии.

Другая инициатива российской стороны — расширение поставок рыбной продукции из РФ в Монголию. По словам посла, в последнее время в стране увеличивается потребление рыбной продукции, и это направление сотрудничества является перспективным.

По итогам встречи участники договорились активизировать двусторонние контакты по вопросам рыбного хозяйства.

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