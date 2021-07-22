Сведения об экологии Камчатки делают публичными

В Камчатском крае запущена система экологического мониторинга с открытой публикацией данных. По словам главы региона Владимира Солодова, после апгрейда портал сможет принимать и отображать сведения от экологических организаций и граждан.

«На первом этапе имеющиеся наблюдения оцифровываются и в режиме реального времени становятся доступны всем заинтересованным лицам. Запущен специальный портал, на котором в картографическом удобном формате отображены точки мониторинга, есть понятное разъяснение тех показателей, которые измеряются, возможность отслеживания динамики и анализа исторических рядов», — рассказал губернатор Владимир Солодов.

В перспективе планируется существенно расширить набор наблюдений. «По линии Росприроднадзора проводится большая работа при поддержке компании «Новатэк». Сейчас переоборудуем лабораторию ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений), которая позволит осуществлять расширенный мониторинг состояния в первую очередь прибрежных вод океана и достоверно определять безопасность акватории Авачинской бухты вблизи Петропавловска-Камчатского», — отметил глава региона.

Он добавил, что в дальнейшем будет рассмотрена возможность включения в систему сторонних наблюдений данных, которые собираются экологическими общественными организациями, а также сигналов от отдельных граждан.

«Экология вызывает обоснованно большой интерес и обеспокоенность у наших жителей. Мне важно, чтобы каждый сигнал, поступающий о потенциально проблемном факте в части экологии, отрабатывался и в публичном формате был доступен для анализа всем заинтересованным сторонам. Экологический мониторинг направлен на решение этой задачи и станет механизмом для отработки этой открытой публикации данных об экологии всем желающим», — заявил губернатор.

Сейчас портал работает в тестовом режиме. На главной странице интерактивная карта, наглядно показывающая экологическую обстановку в точках мониторинга. По умолчанию отображаются сведения на текущую дату, но можно посмотреть информацию и в ретроспективе.

Кликнув на точку мониторинга на карте, пользователь портала получает информацию о ней, например, по атмосферному воздуху. Отображается дата последнего измерения, измеряемые вещества и отклонения от их предельно допустимой концентрации.

Второй по важности раздел — «Архив данных». Он представляет собой информацию в виде графиков по каждой точке мониторинга и каждому измеряемому веществу.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, этот раздел будет полезен экспертному сообществу как аналитический инструмент. Все данные, которые уже есть на портале и те, которые еще вносятся, дополнительно можно будет выгрузить в машиночитаемых форматах.

Отмечено, что для наполнения портала данными требуется дополнительное время. В ближайшей перспективе основные показатели изменений воздуха, воды и земли будут доступны для ознакомления и изучения.

Работа над системой экологического мониторинга началась в крае осенью после масштабного замора в Авачинском заливе. Тогда была выявлена острая необходимость в систематических комплексных наблюдениях и морских исследованиях.

Камчатка стала пилотным регионом в работе по запуску системы мониторинга качества окружающей среды. Положительные наработки края будут включены в федеральный проект. Создание комплексной системы мониторинга, ее масштабирование и развитие в России планируется до 2030 г.

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