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Сотрудники «Нерея» проводят контроль груза лосося в порту. Фото пресс-службы компании

Как не потерять, приобретая на рыбном рынке

Рыбные прилавки в ожидании продукции из уловов лососевой путины–2021. Активные закупки свежего сырья еще впереди. Fishnews обратился к экспертам за рекомендациями для оптовых покупателей и переработчиков: как им минимизировать собственные риски при совершении сделок.

Лососевая путина на Дальнем Востоке вошла в активную фазу: по данным на 19 июля, рыбаки выловили более 91,1 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Параллельно продолжается работа по переориентации поставок российской рыбопродукции. Власти ставят задачу максимально разгрузить холодильные мощности Дальнего Востока для приема лосося и обеспечить бесперебойный вывоз продукции в центральную часть страны.

Сам рынок ждет, пока сформируется цена.Очевидно, что усиленные меры безопасности для предотвращения вспышек заболевания в регионах, как и в прошлом году, отразятся на затратах рыбопромышленников, организующих завоз сезонных работников на предприятия. Но с ходом путины общая ценовая картина будет заметно меняться.

Так, если в настоящий момент еще можно встретить предложения о продаже, например, горбуши б/г нового улова по 220-230 рублей за 1 кг (против 190-195 рублей в 2020 г.), то с ростом вылова на рынке последует и ожидаемое снижение цены, подтверждают торговые аналитики.

Вместе с тем специалисты предостерегают покупателей от совершения сделок с рыбопродукцией по сомнительно низкой цене и напоминают о важности проверять легальность происхождения товара и добросовестность производителя или торговой фирмы.

В частности, как рассказали Fishnews в компании «Нерей» (является крупнейшим российским дистрибьютором дальневосточной рыбы), перед совершением покупки важно четко понимать круг ответственности сторон. Какие риски и на каких этапах продавец готов взять на себя, а за что и с какого момента придется отвечать уже самому покупателю.

Готовность к рискам

При работе с рыбопродукцией всегда на первое место выходит вопрос контроля качества товара. Особенно для рыбоперерабатывающих производств важно соответствие размерного ряда и структуры (плотности) сырья заявленному в договоре при покупке. Риски здесь достаточно высоки, тем более когда покупатель находится на другом конце страны: многое зависит от соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке рыбы. Не менее важно учитывать район промысла, способы добычи, организацию производства на рыбодобывающем предприятии.

Особенность рынка тихоокеанского лосося заключается в повышенных ценовых рисках. Именно перепады закупочной цены при работе с красной рыбой остаются наименее управляемым риском, отмечают эксперты. На ситуацию влияют и скоротечность путины, сильная зависимость подходов лосося от внешних факторов, и общая конъюнктура рынка, готовность транспорта и холодильников, и многие другие условия.

Важно, чтобы все эти моменты были учтены при совершении торговых сделок и каждая из сторон имела четкое представление о своей зоне ответственности, отмечают в компании «Нерей».

«Наши специалисты осуществляют контроль всех характеристик товара на каждом этапе: от выбора района вылова и вида продукции, приемки груза в море или порту, лабораторной инспекции партий до отправки, транспортировки и передачи продукции покупателю, — сообщил генеральный директор компании «Нерей» Андрей Забуга. — Более того, мы даем нашему клиенту время проверить товар при получении и в случае возникновения каких-либо вопросов моментально реагируем».

По словам собеседника Fishnews, если несоответствие качества продукции все-таки выявляется, делается возврат товара и для покупателя оперативно подыскивается замена, даже с разницей в цене.

«В отличие от наших поставщиков — крупных рыбодобывающих компаний — наша ответственность распространяется на весь период поставки. То есть от момента, когда нам передают продукцию в море, и до подписания акта приемки на складе покупателя. Мы отвечаем перед клиентами за качество продукции, температуру, сроки поставки.

Иногда, по возможности, корректируем и цену в пользу клиента, хотя поставщики, к сожалению, практически никогда не предоставляют такой возможности (мы делаем это в одностороннем порядке). Поэтому в разгар лососевой путины, когда цена еще не сформирована и рынок крайне нестабилен, своим клиентам мы рекомендуем подходить к закупу очень взвешенно, делать это относительно небольшими партиями, чтобы продавать в кратчайшие сроки, сводя риски к минимуму.

Да, ежегодно в период путины, особенно август-сентябрь, приходится сталкиваться со сложностями логистики, транспортным дефицитом, нехваткой емкостей на холодильниках и прочими форс-мажорами. Но, принимая рыбу по борту, мы берем на себя обязательства и направляем все силы на их выполнение. В этом смысл работы дистрибьюторской компании», — подчеркнул Андрей Забуга.

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