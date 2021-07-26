Минтай отправится в центр страны по льготному тарифу

Правительство утвердило правила предоставления субсидий на железнодорожные перевозки минтая с территории ДФО в центральную часть страны. За счет стимулирования транспортировки предполагается в том числе освободить холодильники под уловы лососевой путины.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях на перевозку минтая. Железной дороге будут компенсироваться потери, возникающие при установлении льготных тарифов на транспортировку минтаевой продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Это решение премьер Михаил Мишустин анонсировал в беседе с рыбопромышленниками на Итурупе. «Такой механизм поддержки позволит увеличить объем поставок минтая с территории Дальневосточного федерального округа в центральную часть нашей страны, снизить стоимость транспортировки», — отметил глава правительства.

Параллельно это поможет высвободить холодильные мощности для их использования в период проведения лососевой путины, добавил премьер.

Он также сообщил, что поручит Минсельхозу вместе с другими профильными ведомствами, РЖД и отраслевыми союзами комплексно проработать вопрос доставки рыбы и рыбной продукции с территории Дальневосточного федерального округа в другие регионы страны. В рамках этой работы нужно будет пройтись по всей цепочке — от причала до прилавка, чтобы обеспечить доступность рыбной продукции для населения с минимальными наценками, уточнил Михаил Мишустин.

Напомним, что власти предложили использовать субсидии как одну из мер поддержки предприятий рыбной отрасли, столкнувшихся с проблемами поставок продукции через Китай в условиях пандемии. В марте был представлен проект постановления о такой господдержке.

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