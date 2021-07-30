GEA: скрытый потенциал рыбьего жира

Инженеры концерна GEA сумели по-новому подойти к производству рыбьего жира. Специалисты создали технологию получения продукта премиум-класса даже при температуре +40˚C.

Далеко не все люди едят рыбу в натуральном виде, и тем более в достаточном количестве. Поэтому растущая с каждым годом популярность пищевых добавок и препаратов с омега-3 оказывает заметное влияние на мировой рынок рыбьего жира, особенно если речь идет о сырье, пригодном для медицинских целей. Емкость этого рынка, по некоторым оценкам, составляет порядка 2 млрд долларов и, по прогнозам, будет расти. Стоимость тонны рыбьего жира колеблется в диапазоне 2–2,5 тыс. долларов в зависимости от степени очистки.

Для получения рыбьего жира чаще всего используются виды рыб, обитающие в северных широтах, — шпрот, сельдь или лососевые, например семга. Нередко в качестве сырья выступают отходы, которые остаются после разделки рыбы в процессе переработки. И в этот момент производители сталкиваются с определенными проблемами.

Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, которое и делает рыбий жир таким ценным, приводит это сырье к быстрому разложению, а значит к потере полезных пищевых качеств. Чтобы этого не происходило, необходимо минимизировать, а еще лучше — полностью устранить процессы, вызывающие разложение жира.

Одна из критических характеристик, способствующих гидролизу жира, — температура: чем она ниже, тем выше будет пищевая ценность конечного продукта. Другая характеристика — время: необходимо максимально быстро подать исходное жиросодержащее сырье в переработку, ограничив его контакт с влагой и уменьшив действие других факторов риска.

С учетом этих обстоятельств инженеры концерна GEA сумели по-новому подойти к получению рыбьего жира премиум-класса и создать технологию его производства с применением центробежной техники, наиболее эффективной на сегодняшний день. Результатом ее внедрения стала модульная установка, которая не только решает задачу по утилизации рыбных отходов, но и позволяет получить качественный и востребованный продукт.

Специалисты концерна GEA добились получения высококачественного рыбьего жира даже при температуре +40˚C с содержанием свободных жирных кислот (показатель стабильности продукта) менее 1%. На выходе рыбий жир сохраняет природную структуру, а значит и высокие питательные свойства.

В компании подчеркивают, что модульная установка для низкотемпературного получения рыбьего жира — это гибкая схема расширения уже действующего производства, а не единичный замкнутый модуль. Например, использование контейнерного модуля успешно зарекомендовало себя при гидролитическом производстве рыбного белка, позволив одновременно выпускать рыбий жир с высокой пищевой ценностью. Производительность оборудования — от одной тонны входящего сырья (отходов) в час.

Процессная линия, разработанная инженерами GEA, может иметь два исполнения в зависимости от дальнейшего режима ее эксплуатации. Это может быть стационарный вариант, когда установка размещается в производственном цехе в качестве дополнения к основному производству по переработке рыбы, или — второй вариант — заказчик может выбрать контейнерное исполнение. Такая компоновка модуля дает, прежде всего, возможность мобильного перемещения установки от завода к заводу в рамках одной компании. Контейнерный модуль также подходит для выполнения подрядных работ по заказу сторонних организаций.

Специалисты компании позаботились о компактности устройства: контейнерный вариант не требует специальных зданий и сооружений. Для него достаточно минимальной инфраструктуры — только доступ к электричеству и воде. Модуль просто обслуживать и легко выгружать готовый продукт.

В России комплексная линия от GEA с успехом применяется на одном из крупных форелевых хозяйств в Республике Карелия. Оборудование немецкого концерна позволяет получать высококачественный рыбий жир из отходов после разделки форели.

По мнению специалистов, установка с успехом может использоваться на береговых предприятиях по переработке рыбы, в том числе тихоокеанских лососей. Это особенно актуально для дальневосточных регионов, таких как Камчатка, Сахалин и Курилы, Хабаровский край, которые каждый год во время лососевой путины сталкиваются с проблемой утилизации большого объема рыбного сырья. Есть возможность и судового исполнения.

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