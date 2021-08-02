ДРТЦ помогает рыбакам соблюсти требования к дезинфекции продукции

Российские экспортеры уделяют недостаточно внимания качеству дезинфекции упакованной продукции, обратила внимание китайская сторона по итогам видеоинспекций предприятий и судов. Инженеры компании «Дальрыбтехцентр» предложили решение проблемы.

Напомним, в июле Россельхознадзор опубликовал выводы Главного таможенного управления Китая по итогам девяти видеоинспекций российских поставщиков рыбной продукции. Китайская сторона потребовала провести массовую переаттестацию в связи с обнаружением следов коронавируса на упаковке.

Системные нарушения компетентный орган КНР выявил как в сфере контроля и управления экспортом продукции в Китай, так и в выполнении требований самими предприятиями-поставщиками.

В частности, был отмечен тот факт, что «упакованная продукция дезинфицируется не со всех сторон».

Вместе с тем, как отмечают российские производители оборудования для рыбоперерабатывающей отрасли, отечественные инженеры быстро среагировали на запрос рынка и еще в конце 2020 г. предложили простые и эффективные решения этого вопроса.

Во владивостокской компании «Дальрыбтехцентр» (ДРТЦ) наладили серийное производство мобильных дезинфекторов для береговых заводов и судов. Устройство позволяет полностью обеззараживать поверхность продукции со скоростью 40 и более тонн в час.

Сама технология выглядит следующим образом: упакованная продукция по пропускному рольгангу поступает в камеру, в которой распыляется дезинфицирующий раствор. Причем форсунки, через которые происходит впрыскивание, расположены по всему периметру камеры, это позволяет равномерно обработать поверхность упаковки.

«Попадая в камеру, продукция оказывается в облаке антисептика — обрабатывается в том числе и дно упаковки. Во время испытаний наши специалисты отдельно уделяли внимание равномерности распыления раствора: мы добавили количество форсунок, увеличили диаметр их выпускного отверстия для более интенсивного распыления дезинфицирующего средства. Так что можем констатировать: наши модули обеспечивают полную дезинфекцию, со всех сторон», — рассказали Fishnews в ДРТЦ.

С конца прошло года модульные дезинфекторы уже используется на дальневосточных рыбодобывающих предприятиях, в портах, торговых компаниях.

К настоящему момент с учетом отзывов и рекомендаций инженеры модернизировали серийную модель. В частности, модуль оснастили силовыми балками для перемещения вилочным погрузчиком и винтовыми регулируемыми опорами для устойчивости и предотвращения преждевременного износа колес. Приняты меры для дополнительной защиты насосной станции.

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