Новости
Дальрыбтехцентр разработал и запустил в производство мобильные дезинфекторы для береговых заводов и судов

ДРТЦ помогает рыбакам соблюсти требования к дезинфекции продукции

Российские экспортеры уделяют недостаточно внимания качеству дезинфекции упакованной продукции, обратила внимание китайская сторона по итогам видеоинспекций предприятий и судов. Инженеры компании «Дальрыбтехцентр» предложили решение проблемы.

Напомним, в июле Россельхознадзор опубликовал выводы Главного таможенного управления Китая по итогам девяти видеоинспекций российских поставщиков рыбной продукции. Китайская сторона потребовала провести массовую переаттестацию в связи с обнаружением следов коронавируса на упаковке.

Системные нарушения компетентный орган КНР выявил как в сфере контроля и управления экспортом продукции в Китай, так и в выполнении требований самими предприятиями-поставщиками.

В частности, был отмечен тот факт, что «упакованная продукция дезинфицируется не со всех сторон».

Вместе с тем, как отмечают российские производители оборудования для рыбоперерабатывающей отрасли, отечественные инженеры быстро среагировали на запрос рынка и еще в конце 2020 г. предложили простые и эффективные решения этого вопроса.

Во владивостокской компании «Дальрыбтехцентр» (ДРТЦ) наладили серийное производство мобильных дезинфекторов для береговых заводов и судов. Устройство позволяет полностью обеззараживать поверхность продукции со скоростью 40 и более тонн в час.

Сама технология выглядит следующим образом: упакованная продукция по пропускному рольгангу поступает в камеру, в которой распыляется дезинфицирующий раствор. Причем форсунки, через которые происходит впрыскивание, расположены по всему периметру камеры, это позволяет равномерно обработать поверхность упаковки.

«Попадая в камеру, продукция оказывается в облаке антисептика — обрабатывается в том числе и дно упаковки. Во время испытаний наши специалисты отдельно уделяли внимание равномерности распыления раствора: мы добавили количество форсунок, увеличили диаметр их выпускного отверстия для более интенсивного распыления дезинфицирующего средства. Так что можем констатировать: наши модули обеспечивают полную дезинфекцию, со всех сторон», — рассказали Fishnews в ДРТЦ.

С конца прошло года модульные дезинфекторы уже используется на дальневосточных рыбодобывающих предприятиях, в портах, торговых компаниях.

К настоящему момент с учетом отзывов и рекомендаций инженеры модернизировали серийную модель. В частности, модуль оснастили силовыми балками для перемещения вилочным погрузчиком и винтовыми регулируемыми опорами для устойчивости и предотвращения преждевременного износа колес. Приняты меры для дополнительной защиты насосной станции.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Дальрыбтехцентр разработал и запустил в производство мобильные дезинфекторы для береговых заводов и судов
  • Дезинфектор позволяет полностью обеззараживать поверхность продукции со скоростью 40 и более тонн в час
  • Дальрыбтехцентр разработал и запустил в производство мобильные дезинфекторы для береговых заводов и судов
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: КНРкитайроссельхознадзор
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    О будущей программе считаем важным объявить заранее

    Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

    Эдуард КЛИМОВ

    Мы не можем жить без рыбы, это факт

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Камчатка меняет облик отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай АНТОНОВ

    Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО

    Николай АНТОНОВ

    Дальневосточные палтусы ждут стратегию

    Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

    Заместитель руководителя Россельхознадзора

    Константин САВЕНКОВ

    Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

    Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Заводы для второй волны

    Все интервью

    Личное мнение

    Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

    Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

    Игорь ХОВАНСКИЙ

    Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

    Все материалы

    Крупным планом

    Проблема эффективной переработки рыбных отходов по-прежнему остается одной из самых актуальных для отечественных рыбаков

    GEA: скрытый потенциал рыбьего жира

    Экипаж пограничного катера поднимает браконьерскую сеть

    Морское браконьерство — что делать дальше?

    Мультитемпературный холодильный комплекс вместимостью до 8 000 тонн начнет работу в Приморье в начале 2022 г.

    Холодильный комплекс XXI века заработает в Приморье в 2022 году

    В Клину продукцию «Норебо» готовят для поставки в магазины

    Показать рыбу во всей красе

    Все материалы

    События

    Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

    РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

    На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

    Второй траулер для «Норебо» встал на воду

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.