На форуме и выставке в Питере ждут иностранных гостей

Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге посетят зарубежные партнеры России. Согласовано участие делегаций Фарер, Исландии, Болгарии, Ирана, Турции, Чили и африканских стран: Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Сьерра-Леоне и Нигерии.

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий — Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia — состоятся в Северной столице с 8 по 10 сентября. Место проведения — КВЦ «Экспофорум». В мероприятиях примут участие иностранные делегации и экспоненты.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе компании — оператора мероприятий Expo Solutions Group, главой делегации Фарерских островов будет министр рыболовства Якоб Вестергаард, в состав войдут директора департаментов ведомства. Исландию представят министр рыболовства и аквакультуры Кристиан Тор Джулисон и его советник Гуннар Алти Гуннарссон.

Также профильные министры возглавят официальные делегации Ирана и Нигерии, Гвинеи и Гвинеи-Бисау. Болгарию представит заместитель министра земледелия, продовольствия, сельского и лесного хозяйства Атанас Добрев. Определены главы делегаций Чили, Турции и Сьерра-Леоне, их персональный состав уточняется.

Участие в экспозиции выставки примут компании из Великобритании, Дании, Израиля, Исландии, Испании, КНР, Латвии, Литвы, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сенегала, Финляндии, Франции, Хорватии, Саудовской Аравии.

Кроме того, в мероприятиях деловой программы поучаствуют представители национальных и международных рыбохозяйственных организаций. Они в формате круглых столов обсудят российско-исландское сотрудничество и современные норвежские технологии рыболовства и аквакультуры. Также запланирован ряд секций Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Форум и выставка — события международного значения. Жизнь диктует свои условия, и подготовка в этом году стала сложнее и тщательнее. При этом мы делаем все, чтобы с одной стороны обезопасить наших участников, а с другой — организовать действительно полезное и эффективное для всех игроков отрасли мероприятие, чтобы бизнес продолжал развиваться даже в самых суровых обстоятельствах. Присутствие иностранных гостей очень значимо для полноты экспозиции и высокого уровня запланированных мероприятий деловой программы», — отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Организатор Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia — Федеральное агентство по рыболовству при поддержке Министерства сельского хозяйства. Партнеры форума и выставки — АО «Россельхозбанк» (генеральный партнер), ПАО «Сбербанк» (банк-партнер), «Норебо холдинг» (бизнес-партнер), ООО «Сигма Марин Технолоджи» (официальный партнер), ООО «Антей» (партнер зоны регистрации), ГК «ФЭСТ» (стратегический партнер), ПАО «Океанрыбфлот» (партнер деловой программы), АО «Объединенная судостроительная корпорация» и ГК «Доброфлот».

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