По делу «Онеги» задержали подозреваемого

В Санкт-Петербурге задержан заместитель председателя Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина. Его подозревают в нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель моряков судна «Онега».

Напомним, траулер «Онега» затонул у Новой земли 28 декабря прошлого года. Из 19 членов экипажа спаслись только двое.

Заместителю председателя колхоза инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«В декабре 2020 года капитан судна «Онега», принадлежащего на праве собственности Рыболовецкому колхозу имени М.И. Калинина, при осуществлении рыбного промысла в акватории Баренцева моря сообщил подозреваемому о сложной погодно-климатической обстановке в районе нахождения судна и постоянном процессе его обледенения», — рассказали Fishnews в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации следствия, заместитель председателя по эксплуатации флота в нарушение должностной инструкции не принял решение о запрете промысла и нахождении судна в сложных погодно-климатических условиях, не дал соответствующее распоряжение капитану.

Это стало одной из причин трагедии, считают правоохранители. Отмечено, что подозреваемый длительное время трудился на различных должностях в плавсоставе и имеет значительный опыт работы.

Расследование уголовного дела продолжается. «Уже получено заключение комплексной комиссионной технологической судебной экспертизы в области охраны труда, согласно выводам которой, допущенные нарушения подозреваемого находятся в прямой причинно-следственной связи с наступившими трагическими последствиями», — заявили в пресс-службе.

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