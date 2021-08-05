Браконьерскую заготовку икры на Камчатке прервал патруль

На камчатской реке Карага рыбинспекторы и сотрудники ФСБ обнаружили группу браконьеров, ловивших горбушу в проходной день. Нарушители сбежали, бросив лосось, икру и орудия добычи.

Восемь злоумышленников вели незаконный промысел вблизи поселка Оссора, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

При виде правоохранителей нарушители сбежали. При этом они бросили 2 146 экземпляров горбуши, семь пластиковых куботейнеров с икрой-сырцом общим весом свыше 171,5 кг. Оставили браконьеры и две надувные лодки с моторами, топливные баки, 20 пустых куботейнеров, закидной невод и пару рыбацких курток.

Рыба, икра и имущество изъяты и отправлены на ответственное хранение. Материалы дела передали в полицию. Ущерб биоресурсам оценивается почти в 11,2 млн рублей.

В теруправлении напомнили о новых таксах для исчисления размера ущерба водным биоресурсам. Так, за одну горбушу, независимо от размера и веса, придется заплатить 961 рубль, за килограмм красной икры — 27 455 рублей. Если лов велся в запрещенный период, дополнительно учитывается 100% таксы за экземпляр (килограмм).

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