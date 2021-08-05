Владивостокский рыбный терминал подтвердил работу по стандартам MSC

Оператор по обработке рыбных грузов Владивостокского морского рыбного порта — Владивостокский рыбный терминал — успешно прошел сертификацию по стандарту Морского попечительского совета в отношении цепи поставок.

Сертификат на соответствие стандарту цепи поставок Chain of Custody — требование зарубежных рынков. Все больше российских рыбных промыслов проходит MSC-сертификацию, но для маркирования продукции значком Морского попечительского совет, сертифицировано должно быть не только рыболовство, а вся цепь поставок. Терминал — важное звено в ней — теперь подтвердил соответствие стандарту.

«Маркировка MSC предоставляет нашим клиентам возможность расширить рынок сбыта продукции при экспортных отправках и повысить конкурентоспособность на внешнем рынке», — рассказали Fishnews представители Владивостокского рыбного терминала.

ВРТ получил сертификат впервые. Для этого потребовалось, например, подтвердить, что сертифицированная продукция не смешивается с несертифицированной, персонал обладает необходимыми знамениями.

Получение сертификата — еще один шаг в обеспечении эффективной работы с поставщиками рыбопродукции, подчеркнули в ВРТ. Рыба остается для Владивостокского морского рыбного порта приоритетным грузом. За первую половину 2021 г. грузооборот ВМРП по перевалке рыбопродукции составил 243 тыс. тонн, включая товар в контейнерах. Это абсолютный рекорд за всю историю предприятия.

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