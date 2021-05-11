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Морской попечительский совет (MSC) планирует провести исследование, посвященное отношению россиян к экологическим проблемам и экомаркировке

Покупателей протестируют на экологическую сознательность

Морской попечительский совет (MSC) планирует провести исследование, которое покажет отношение россиян к экологическим проблемам и экомаркировке. Пока основным драйвером развития программы сертификации в России остается не запрос потребителей, а желание рыбаков.

Европа требует сертифицированную рыбу…

О необходимости повышения информированности об устойчивых промыслах и продвижения рыбной продукции с логотипом Морского попечительского совета (MSC) говорили участники ежегодной встречи партнеров MSC в России. Директор MSC по развитию Камиль Дерикс привел данные последнего опроса GlobeScan, охватившего 23 страны. Он показал, что даже в условиях пандемии треть респондентов считают здоровье океанов и сокращение рыбных запасов одной из ключевых экологических проблем, сообщает корреспондент Fishnews.

Многие покупатели рыбных товаров хотят получать больше информации об устойчивости источников происхождения рыбы и морепродуктов (88%) и даже считают, что магазинам следует сокращать ассортимент продукции, которая не соответствует этим требованиям (76%). Аналогичная позиция касается и рыбных блюд в меню ресторанов.

Причем устойчивость рыбы и морепродуктов для покупателей становится важнее, чем их цена. Хотя определяющими аспектами по-прежнему остаются свежесть, безопасность, польза и вкус, значимость прослеживаемости в глазах потребителей также растет.

Согласно тому же опросу, узнаваемость лейбла MSC выросла с 37% в 2016 г. до 46% в 2020 г., особенно среди молодежи в возрасте до 24 лет. Количество респондентов, доверяющих этому логотипу, увеличилось до 76%.

По итогам 2020 г. продукты с маркировкой MSC на упаковке продавались в 71 стране, их общее количество приближается к 19 тыс. наименований, объем продаж – 10 млрд долларов. Крупнейшим рынком для сертифицированных морепродуктов (по количеству MSC-лейблов) является Германия. Ей сильно уступают Франция, Великобритания, Швеция, Нидерланды, США, Бельгия, Дания, Швейцария и Япония.

…а Россия ее добывает

На российском рынке присутствие MSC-сертифицированной продукции пока скорее символическое – немногим более двух десятков наименований. Зато количество устойчивых промыслов растет с каждым годом.

Так, в начале апреля компания «Витязь-Авто» завершила сертификацию промысла минтая снюрреводами на Западной Камчатке. Крупнейшее отраслевое объединение Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) в марте получила подтверждение о расширении сферы действия MSC-сертификата на Восточный Сахалин.

В течение 2020 г. АДМ инициировала оценку траловых промыслов минтая в Западно-Беринговоморской зоне и на Восточной Камчатке. Процесс сертификации промысла минтая – и тралового, и снюрреводного – в районе Южных Курил начала группа компаний «Гидрострой». Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» также решила расширить охват сертифицированного промысла палтуса и трески на Курилы и Западную Камчатку.

По итогам прошлого года MSC-сертификат получили сразу 12 лососевых промыслов Камчатки – это более 20 компаний как с западного, так и с восточного побережья полуострова. В результате статус устойчивых носят уже порядка 80% промыслов камчатского лосося, отметила руководитель MSC в России Анисья Шепелева.

Не отстает и Северный бассейн, где в Баренцевом море сертифицировано около 90% запасов. Северо-Западный рыбопромышленный консорциум в 2020 г. завершил оценку промыслов краба-стригуна опилио и гренландского палтуса. А Союз рыбопромышленников Севера претендует на MSC-сертификат по северной креветке.

По оценкам MSC, на сегодняшний день сертифицировано примерно 35% российского вылова. В основном это треска, пикша, сайда, минтай, окунь, палтус, крабы камчатский и стригун опилио, а также тихоокеанские лососи.

«Мы гордимся российскими компаниями и их прогрессом, – подчеркнула на встрече Анисья Шепелева. – Спасибо за ваш вклад и стремление к развитию!» Она рассказала, что с GlobeScan достигнута договоренность о проведении аналогичного исследования среди потребителей рыбы и морепродуктов в России.

«Надеюсь, что через пару месяцев оно будет готово, и мы сможем его вам представить», – отметила представитель MSC. По ее словам, это позволит узнать отношение людей к проблемам экологии и сохранения ресурсов, оценить узнаваемость логотипа MSC и понять важность для россиян чувства причастности к сохранению океанов.

Участники встречи также интересовались условиями использования лейбла MSC для маркировки конечной продукции, повышением узнаваемости этого знака на российском рынке, доступностью сертифицированного рыбного сырья внутри страны. Кроме того, эксперты MSC выступили с докладами о работе, которая ведется по пересмотру стандартов рыболовства, и об особенностях сертификации цепи поставок.

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