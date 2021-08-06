Рыболовы Ямала получат право на сига и пелядь

В Ямало-Ненецком автономном округе с осени будут действовать новые правила рыболовства. Важным изменением в регионе считают возможность добывать пелядь и сига-пыжьяна в режиме любительской рыбалки.

Обновленные правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна вступят в силу с 1 сентября и будут действовать шесть лет. В этот бассейн входят и воды ЯНАО.

«Одним из важных отличий нового правового акта от предыдущих правил стало то, что с сентября этого года граждане получают законное право на вылов «белой рыбы» — пеляди (сырка) и сига-пыжьяна», — подчеркнули в пресс-службе регионального департамента АПК.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас рыболов-любитель округа имеет право добывать в сутки по 10 кг корюшки и ряпушки, по одному арктическому гольцу и тайменю (в бассейне реки Таз), а также суммарно 20 кг «черной рыбы» — налима, язя, щуки, леща, ерша, наваги. С 1 сентября к ним можно будет добавить 5 кг пеляди и столько же сига-пыжьяна.

«При этом рыбакам-любителям нужно помнить, что суммарный суточный улов не должен превышать 20 кг. Если рыбалка длится несколько дней, то вылов, хранение, а также транспортировка пойманной рыбы возможна будет в размере не более двух суточных норм, то есть 40 кг», — обратили внимание в департаменте.

Еще одним важным нововведением для любительской рыбалки в ведомстве назвали увеличение длины сетей с 25 до 30 м. Но, как и прежде, эти орудия нужно будет маркировать и регистрировать в теруправлении Росрыболовства.

В департаменте отметили, что для представителей коренных малочисленных народов также доступно любительское рыболовство. При этом в отличие от традиционного рыболовства гражданам не потребуется оформлять заявку на предоставление права вылова и отчетность по итогам рыбалки.

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