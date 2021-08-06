Каспий дает России все больше кильки

С начала года в Каспийском море освоено более 20 тыс. тонн килек, добыча увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., сообщает Росрыболовство.

На промысле в разные месяцы в общей сложности было задействовано более 20 судов, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. В ведомстве обратили внимание, что по действующим правилам рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна добыча кильки разноглубинным тралом разрешается с июля по конец марта. В апреле-июне килька идет на нерест, поэтому действует запрет на вылов.

С июля рыбаки вновь выходят на промысел. Ожидается, что массовый вылов начнется вместе с похолоданием, в октябре-ноябре.

ФАР отметило, что с 2019 г. добыча кильки стала одним из главных драйверов роста вылова в Волжско-Каспийском бассейне. Ранее на протяжении 15 лет ее промысел на Каспии не велся. Результаты научных исследований в 2017-2018 гг. показали рост запаса обыкновенной и анчоусовидной килек, и промысел вновь стал перспективным.

Рыба поступает на береговые заводы предприятия Дагестана и других регионов и служит сырьем как для «классических» консервов — кильки в томатном соусе, так и для прочих видов продукции.

По данным Росрыболовства, рекомендованный вылов на 2021 г. составляет 98,6 тыс. тонн, из которых более 80 тыс. тонн приходится на обыкновенную кильку, 18,1 тыс. тонн — на анчоусовидную и 0,15 тыс. тонн — на большеглазую. В этом году планируется выловить примерно 30 тыс. тонн каспийских килек.

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