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Представитель группы «Норебо» Сергей СЕННИКОВ рассказал о позиции холдинга по инвестквотам на круглом столе Минвостокразвития и КРДВ

«Норебо» предложил расширить географию постройки заводов под квоты

В рамках второго этапа инвестиционных квот нужно рассмотреть вариант стимулирования строительства перерабатывающих заводов не только в прибрежных регионах, но и в ЦФО, а также постройки флота для обеспечения таких предприятий сырьем, считают в группе «Норебо».

Представитель «Норебо» Сергей Сенников выступил с позицией по перспективам программы инвестиционных квот на круглом столе, организованном Минвостокразвития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

Власти уже анонсировали второй этап программы, но сейчас обсуждается, строительство каких объектов поддержать с помощью доступа к ресурсам, сообщает корреспондент Fishnews.

Итоги первой волны инвестквот представитель «Норебо» назвал «позитивным экспериментом», придавшим хороший импульс развитию отрасли и в то же время высветившим ряд вопросов, которые важно решить ко второму этапу, — например, с готовностью верфей.

При реализации второго этапа нужно исходить из принципа: максимальная эффективность использования каждого килограмма улова — это мировая тенденция, которой стоит следовать и в России, подчеркнул Сергей Сенников.

Уже сейчас для работы на Дальневосточном бассейне строятся суда-процессоры, ориентированные на выпуск филейной продукции. Однако возможности морской переработки ограничены, береговые предприятия позволяют выпускать более широкий спектр продукции, поэтому необходимо обратить внимание на это направление, считают в холдинге.

При этом стоит вопрос с обновлением флота, обеспечивающего такие заводы замороженным сырьем. В связи с этим нужно рассмотреть возможность выделения в рамках второго этапа инвестквот под постройку крупнотоннажных судов, которые будут снабжать замороженным сырьем береговую переработку в России (с закреплением соответствующего обязательства), — предложили свое видение в «Норебо».

Инвестквоты могут стать стимулом для открытия новых производств не только на Дальнем Востоке, но и в центральных регионах страны. Эти территории ближе к основным рынкам сбыта и лучше обеспечены трудовыми ресурсами, напомнил Сергей Сенников.

Перерабатывающие заводы будут строиться с холодильными мощностями — это очевидно, так что выделять холодильники как отдельный объект инвестиций в программе инвестквот нецелесообразно, считают в «Норебо».

Также представитель холдинга высказался о сроках второго этапа: по береговым предприятиям новую волну можно запускать уже сейчас, по крупнотоннажному флоту — не раньше 2024-2025 гг. Такой выбор диктует загруженность верфей, к тому же заказчики получат больше времени для подготовки качественной технической документации на постройку судов.

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