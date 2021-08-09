Россия ловит и выращивает все больше устрицы

За первое полугодие Россия прибавила в объемах выращивания устрицы на 12% — до 4,4 тыс. тонн. Увеличился и показатель добычи дикого моллюска в Дальневосточном бассейне.

Росрыболовство сообщает о росте объемов выращивания устрицы в российской аквакультуре. «Рост поставок на внутренний рынок наблюдается уже более пяти лет. Эта тенденция сформировалась в условиях импортозамещения и совершенствования нормативно-правовой базы в области аквакультуры», — рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Марикультурные предприятия, которые выращивают этот вид моллюска, сосредоточены на Дальнем Востоке, в Крыму и Краснодарском крае.

Вместе с тем за первое полугодие более чем в два раза увеличился вылов диких устриц в Дальневосточном бассейне. Объемы добычи составили 185 тонн.

По данным Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, устрицы добываются в основном в заливе Петра Великого, в Приморском крае. Этот район является периферией ареала устрицы гигантской. Основные скопления сосредоточены в хорошо прогреваемых мелководных бухтах и лагунах. Вылов устрицы в Приморье стабильно увеличивался с 2017 г. по 2019 г. В 2020 г. объем добычи сократился, но сейчас уловы снова пошли вверх. Ученые отмечают, что в настоящее время запасы устрицы находятся в стабильном состоянии, добавили в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews