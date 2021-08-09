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Добыча лосося в Магаданской области. Фото пресс-службы правительства региона

Горбуша порадовала подходами в Магаданской области

Вылов горбуши в Магаданской области в полтора раз превысил первоначальный прогноз. В регионе добыто уже более 8,7 тыс. тонн лососей.

Вылов горбуши в Магаданской области превысил 8 тыс. тонн (73% от выделенного объема), кеты — 430 тонн (23%), нерки — 9,2 тонны (46%), гольца — 173 тонны (43%).

Первоначальный прогноз ученых на путину составлял около 9 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов. Эти объемы сопоставимы с прогнозными величинами 2019 и 2020 гг. Вместе с тем в предыдущие годы итоговые объемы вылова отличались от прогнозируемых. Так, в 2019 г. рыбаки Магаданской области взяли более 10,5 тыс. тонн лососевых — этот показатель значительно превысил уровень освоения последних восьми лет. В 2020 г. прогноз по горбуше оправдался только на 30%, а общий вылов составил всего 5,5 тыс. тонн.

«Текущий год порадовал высоким уровнем подхода горбуши в нерестовые реки региона. С учетом фактических подходов и уровня заполнения нерестилищ отраслевая наука дважды готовила обоснование на увеличение объемов возможного вылова этого вида лососевых — с 6,5 тыс. тонн до 9,5 тыс. тонн, — рассказал Fishnews руководитель департамента рыбного хозяйства правительства Магаданской области Андрей Таболин. — На сегодняшний день добыча этого вида активно продолжается в основном в водоемах залива Шелихова и в Амахтонском заливе. Промышленное рыболовство в Ольской группе рек Тауйской губы, ввиду депрессивного состояния запасов некогда богатейшей реки северного побережья Охотского моря, было ограничено и продлилось до 26 июля. Тем не менее рыбакам удалось выловить более 1 тыс. тонн горбуши».

Рыболовам — больше хвостов

Большие подходы горбуши сыграли положительную роль и в организации любительского лова. Областная комиссия по анадромным рекомендовала предприятиям — организаторам рыбалки выписывать до 25 экземпляров горбуши на одну «путевку», ранее такая норма составляла 10 экземпляров.

«В Магаданской области на постоянной основе открыты 14 участков для организации любительского рыболовства. На сегодня их посетило более 22 тыс. человек, реализовано более 9 тыс. «путевок» и добыто более 90 тонн лососевых», — сообщил глава департамента.

Что на нерестилищах

В департаменте также привели информацию МагаданНИРО о результатах аэроучетов заполнения производителями тихоокеанских лососей нерестилищ в водоемах залива Шелихова. Работы показали, что нерестилища заполнены горбушей на уровне выше оптимума и продолжается активный подход этого вида лососей в нерестовые реки. «В Тауйской губе картина не такая оптимистичная. Заполнение нерестилищ горбушей в реках Армань, Ойра и Яна не доходит до оптимума. В реке Ола заполнение нерестилищ на относительном высоком уровне. В Тауйской губе установлен довольно жесткий режим проходных дней. На отдельных акваториях промышленный лов закрыт, эти меры направлены на обеспечение пропуска производителей лососей на нерестилища», — отметил Андрей Таболин.

Подход летней формы кеты в реки Магаданской области значительно ниже, чем в аналогичные периоды прошлых лет. Впрочем, и прогноз науки ниже среднемноголетних величин. Сегодня в уловах уже отмечены гонцы осенней формы этого вида. Таким образом, низкие прогнозы по кете могут оправдаться. Путина в Магаданской области продлится до середины сентября.

Лосось на прилавки региона

Как рассказали в департаменте, в рамках соглашений, заключенных между правительством Магаданской области и предприятиями — участниками путины, рыбаки принимают активное участие в различных социальных проектах и ярмарках выходного дня», традиционно проходящих в Магадане и районах области.

Рыба отпускается в свежем и охлажденном виде по цене за одну горбушу — от 50 рублей, кету — 350 рублей. По поручению губернатора формируется резерв, чтобы торговля обеспечивалась рыбой по социальным ценам и в зимний период.

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Fishnews

  • Добыча лосося в Магаданской области. Фото пресс-службы правительства региона
  • Руководитель департамента рыбного хозяйства правительства Магаданской области Андрей ТАБОЛИН
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