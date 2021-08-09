Югра хочет перезапустить рыбокомбинат в Березово

Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры надеются возродить разорившийся Березовский рыбокомбинат (ОАО «Сибирская рыба»). Предполагается, что восстановлению предприятия поможет обновление бассейновых правил рыболовства.

О планах по возрождению рыбокомбината рассказала губернатор Югры Наталья Комарова во время онлайн-встречи с жителями Березовского района, сообщает корреспондент Fishnews. «Речь идет о кооперации Березово и рыбокомбината в Ханты-Мансийске», — уточнила глава региона. По ее словам, восстановленное предприятие будет заниматься добычей, первичной переработкой и поставками продукции из водных биоресурсов.

«Предполагается, что при реализации проекта и переходе его на стадию локализации в Березово, будет создано 110 новых рабочих мест. Осенью должны пройти конкурсы по распределению рыбопромысловых участков», — обрисовала планы Наталья Комарова.

Глава Березовского района Николай Фомин заявил, что вступление в силу с 1 сентября новой редакции правил рыболовства для Западно-Сибирского бассейна позволит «колоссально» увеличить уловы в муниципалитете. «Это очень серьезная победа на федеральном уровне», — подчеркнул он.

По словам Николая Фомина, районные власти совместно с окружным департаментом промышленности произвели оценку имущества рыбокомбината и «пришли к общему согласию, что имущественный комплекс у нас в сохранности».

По данным СМИ, «Сибирская рыба» — одно из старейших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Югры. Завод ведет свою историю с 1930 г., когда в селе Березово был основан рыбокомбинат. Продукция была известна по всей стране, а отдельные ее виды, в частности сосьвинская сельдь (тугун), поставлялись в Кремль. В летнее время предприятие привлекало к работам до нескольких сотен человек.

В конце 2019 г. ОАО «Сибирская рыба» признали банкротом, на предприятии сменилось руководство и введено конкурсное управление.

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