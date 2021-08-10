Штраф «Норникеля» частично пойдет на таймырскую экологию

Красноярский край получит из «норильского» штрафа 38 млрд рублей на экологические проекты, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Планируется, что часть средств будет направлена непосредственно на устранение последствий нефтеразлива.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов посетил Красноярский край и ознакомился с ходом ликвидации последствий разлива дизельного топлива. Также глава Минприроды обсудил с региональными властями экологические мероприятия, которые будут профинансированы за счет штрафа, выплаченного Норильско-таймырской энергетической компанией (НТЭК).

Напомним, с «дочки» ПАО ГМК «Норильский никель» взыскали более 146 млрд рублей. Это рекордная сумма ущерба природе, обратили внимание в министерстве.

На что пойдут деньги

«По распоряжению Правительства от 9 апреля 2021 года средства, полученные от уплаты платежей в возмещение вреда, причиненного водным объектам, будут направлены на экологические проекты, в том числе и в Красноярском крае. Регион уже сделал свои предложения, 38 млрд рублей власти края предлагают направить на мероприятия в городах Норильск и Красноярск, в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. Деньги в основном пойдут на завершение ликвидации последствий нефтеразлива, а также на снижение выбросов в воздух и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки», — рассказал Александр Козлов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком районе планируется реконструировать очистные сооружения и сети водоотведения (они сейчас изношены на 60-100%), построить комплекс по обработке и утилизации твердых бытовых отходов, заменить городской транспорт на более экологичный, ликвидировать накопленный вред и последствия нефтеразлива.

В Красноярске собираются закрыть 25 угольных котельных и перевести частный сектор на электрическое отопление, отремонтировать трамвайную инфраструктуру и закупить более экологичный транспорт, рекультивировать шламонакопитель в черте города, который содержит 12 тыс. тонн опасных отходов.

Как идет очистка

По данным Росприроднадзора, на сегодняшний день с поверхностных вод собрано 25 586 куб. м нефтепродуктов, очищено 32 539 кв. м береговой линии, промывка грунта доходит на глубину до 60 см. С помощью биоремедиации проведена утилизация и обезвреживание отходов, которые образовались в ходе ликвидации нефтеразлива.

Организован постоянный мониторинг состояния природной воды, почвы и донных отложений на территории, подвергшейся загрязнению.

Глава Минприроды посетил Центр лабораторного анализа и технических измерений по СФО. Александру Козлову показали оборудование на котором проходит мониторинг. Также министр побывал в полевом лагере около реки Амбарная, где ведется замывка берегов и рекультивация земель.

Наука держит руку на пульсе

В марте начала работу Полярная экспедиция — до конца года более 30 специалистов из порядка 10 научных и научно-исследовательских институтов проведут значительный объем работ по обследованию территории и отбору проб. Планируется, что итогом станет не только получение актуальной, полной и достоверной информации о текущем состоянии компонентов экосистемы, но и предложения по перечню технологий для восстановления нарушенных компонентов и улучшения экологической обстановки.

Продолжает работу и Большая норильская экспедиция РАН. В прошлом году с участием Сибирского отделения Российской академии наук экспедиция взяла порядка 1 700 проб воды, донных отложений, почвы, мерзлоты, биоразнообразия, привели цифры в Минприроды. По его данным, отряды 2021 г. составлены из специалистов тех же направлений и 11 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула, что и в прошлом году. Объектами исследований вновь станут поверхностные воды, почвы и донные отложения, флора и фауна, многолетнемерзлые грунты. Цель — проследить динамику изменений состояния территории, провести оценку эффективности предпринимаемых мер по ликвидации последствий загрязнения и анализ остаточных рисков.

Фото предоставлены пресс-службой министерства.

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