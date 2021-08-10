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Завод «Русский минтай» — предприятие, построенное под инвестквоты в Приморье

Заводам просят обеспечить условия для эффективной работы

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота предлагает пересмотреть требование по инвестиционным квотам в соответствии с практикой рыболовства и производства.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев предложил внести изменения в правовую базу по инвестиционным квотам. Поправки должны снять риски неисполнения обязательств, возложенных на пользователей, получивших квоты под строительство береговых заводов.

По действующему законодательству, компания, получившая инвестквоты, должна обеспечить переработку определенного объема уловов на объекте инвестиций — береговом заводе. При этом засчитывается только добыча по квотам, выделенным такому юрлицу (далее — инвестор).

Созданные здесь рамки не отвечают производственной практике, считают в бизнес-сообществе. «Такое обязательство носит излишний характер. Под каждый завод рыбаки создавали проектные компании. Этим проектным компаниям распределяют только инвестквоты, других квот им не предоставляется», — заявил Fishnews Алексей Осинцев.

Квота минтая на инвестиционные цели распределена на 2021 г. по восьми промысловым районам в объемах от 566 до 2614 тонн на район. В Северном бассейне распределение трески и пикши также составило весьма разные объемы по районам: трески — от 457 до 2202 тонн, пикши — от 123 до 583 тонн, говорится в письме, которое АСРФ направила в Минсельхоз.

Нынешнее требование не позволяет оптимально выстроить процесс доставки сырья и производства продукции. Соответствовать действующей формулировке зачастую невозможно из-за удаленности районов промысла друг от друга и от места работы заводов, отмечено в обращении.

Ассоциация предложила снять требование о том, что засчитываются именно объемы, добытые по квотам проектных компаний.

В министерстве объединению сообщили, что считают необходимым дополнительно проработать предложения с учетом правоприменительной практики совместно с федеральными органами власти и отраслевым сообществом.

Идея программы инвестиционных квот в результате изменений не пострадает, заявили в ассоциации: в любом случае должны будут выполняться обязательства по выпуску на заводе продукции глубокой переработки.

«АСРФ повторно в этом году предложила регулятору учитывать в этом обязательстве рыбу, добытую по квотам любых лиц. Это снимет проблему администрирования, но не повлияет на объем переработки, так как мощности заводов нормативно превышают действующий размер инвестквоты не менее чем в два раза, а по минтаю фактически до четырех раз. Заводы уже работают, и важно вовремя провести донастройку регулирования, чтобы не было рисков потери инвестквоты», — подчеркнул Алексей Осинцев.

Вопрос актуален не только для участников программы инвестквот на Дальнем Востоке. Еще когда шла разработка подзаконной базы, Союз рыбопромышленников Карелии обращался в Росрыболовство с предложением засчитывать объемы по квотам компаний, которые входят с инвестором в одну группу лиц, рассказал председатель объединения Илья Раковский.

Практически все береговые предприятия, построенные под инвестквоты на Северном бассейне, входят в группы компаний, обладающих флотом и квотами на вылов в морских водах. Если планы выстраиваются по всей группе, исходя из условий на промысле, графика ремонта судов и других факторов, это позволит эффективнее организовать работу на заводе под инвестквоты, отметил Илья Раковский. Например, направлять на производство филе на береговом предприятии более крупную рыбу.

В противном случае получается, что работа будет строиться не исходя из эффективности бизнес-процессов, а ради отвечающих требованиям отчетов.

«Для того чтобы предприятия могли более спокойно планировать свою работу, так как они все равно используют квоту вылова группы компаний, мы просим и Росрыболовство, и Минпромторг согласовать изменение по отчетности», — прокомментировал председатель Союза рыбопромышленников Карелии.

Логичными изменения назвал и представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. Инвестквоты обеспечивают только часть загрузки предприятия, напомнил он.

«Считаем справедливым и приемлемым, чтобы в учет производства шла также рыбопродукция, произведенная из биоресурсов, на которые не устанавливается ОДУ, и добытых в режиме прилова», — добавил Илья Раковский.

В АСРФ сообщили, что планируют обратиться с аналогичным вопросом и по новым судам. Сейчас установлены обязательства по освоению на объекте инвестиций по каждому району промысла. «В некоторые районы промысла новое высокопроизводительное судно невыгодно направлять из-за незначительного размера ресурса. Необходимо применить принцип эквивалента освоения квот в группах лиц, в которые входят инвесторы. Отраслевой закон содержит механизм отчетности при освоении квот в группах компаний», — заявил Алексей Осинцев.

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