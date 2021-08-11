Премьер поручил подумать над преференциями бизнесу на Курилах

Глава правительства Михаил Мишустин дал поручения по итогам поездки в Сахалинскую область. Ведомства должны до сентября дать предложения по особому режиму предпринимательства на Курильских островах.

В июле премьер в рамках поездки на Дальний Восток посетил Сахалинскую область, в том числе остров Итуруп. Михаил Мишустин сообщил о планах по беспрецедентным мерам поддержки инвестиционной и экономической деятельности на Курилах.

Согласованные предложения по созданию преференциального режима Минфин, Минвостокразвития, Минэкономразвития совместно с другими заинтересованными федеральными ведомствами и правительством Сахалинской области должны представить в правительство до 1 сентября.

Госорганам поручено проработать вопросы освобождения от уплаты таких налогов и сборов, как налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог на определенный срок.

Также предложено проанализировать возможность создания свободной таможенной зоны на Курилах, использования пониженных ставок обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6% на определенный срок, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом в поручениях перечислены виды предпринимательской деятельности, на которые не планируется распространять режим преференций: посредническая деятельность, производство подакцизных товаров, добыча и (или) переработка углеводородного сырья и вылов ценных водных биоресурсов.

Также дано поручение по инфраструктурным вопросам на Курилах — рыбопромышленники подняли тему снабжения топливом. Минэнерго, Минтранс, Минвостокразвития, Минфин должны вместе с региональными властями изучить вопрос финансирования создания на островах инфраструктуры (в том числе причальной стенки) и модернизации объектов электроэнергетики — в планах обеспечить переход на сжиженный природный газ. Речь идет о финансировании из федерального бюджета и бюджета области.

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